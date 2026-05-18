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Samassi.
19 maggio 2026 alle 00:39

Conto alla rovescia per il primo festival letterario 

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Samassi si prepara ad accogliere il suo primo festival letterario, "Policromie: intrecci e connessioni – confronti senza frontiere”, in programma dal 12 al 16 giugno. Un appuntamento nuovo per il paese, che punta a portare la letteratura fuori dai contesti tradizionali e a intrecciarla con la vita quotidiana della comunità.

A raccontarne la nascita è la sindaca Beatrice Muscas: «Il festival letterario era uno degli obiettivi che l’amministrazione si era posta fin dai primi anni di mandato, ma per mancanza di fondi ad esso non si era mai dato corso. L’adeguamento del fondo unico ha consentito di dare il via a questa manifestazione che molti cittadini ci chiedevano da tempo». Il progetto, che ha come tema centrale la multiculturalità, si sviluppa come un percorso culturale che non si limita alle presentazioni di libri, ma coinvolge anche il mondo della scuola, con una sezione autunnale interamente dedicata ai ragazzi.

«Samassi ha una particolare propensione all’incontro – sottolinea la sindaca – e per questo ci è sembrato importante dare visibilità alla geografia umana che cambia, fortemente visibile nel nostro territorio e nella nostra comunità».

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