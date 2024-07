Conto alla rovescia per il nuovo Consiglio 

Il conto alla rovescia è quasi finito: domani si insedia il nuovo Consiglio comunale di Monserrato e sarà anche annunciata la Giunta del Locci ter.

Una seduta che si svolgerà dalle 18,45 interamente all'aperto nella piazza Maria Vergine, proprio di fronte al palazzo dell'assemblea cittadina. Il sindaco Tomaso Locci nominerà gli assessori, ma ci sarà anche la proclamazione dei consiglieri eletti, le eventuali surroghe e l'elezione del presidente dell'aula.

Le ultimissime

Come prevedibile gli occhi sono puntati tutti su chi saranno i componenti della nuova Giunta che guiderà Monserrato per i prossimi cinque anni. In queste settimane si sono rincorsi rumors e indiscrezioni.

All'assessorato dei Lavori pubblici quasi certamente sarà riconfermato Raffaele Nonnoi, che lo ha guidato dal 2021. C'è molta probabilità che venga riconfermato anche come vicesindaco, anche se questa casella potrebbe essere occupata da qualche altro: i nomi che circolano sono quelli di Ignazio Tidu e Saverio De Roma, entrambi rieletti consiglieri ed entrambi fedelissimi del sindaco, come lo stesso Nonnoi.

Gli assessorati

Su De Roma assessore ormai quasi tutti mettono la mano sul fuoco e ci si aspetta che possa guidare l'Ambiente al posto di Paola Piroddi, che quindi pare sempre più probabile non faccia parte della nuova compagine. Non si tratterebbe però di una bocciatura da parte del sindaco, che anzi ha speso sempre parole di stima nei suoi confronti, ma più che altro di una decisione personale dell'ex assessora.

De Roma è dato in pole position all'Ambiente poiché questo assessorato incorpora anche il Benessere animale, delega compresa nella Commissione che ha presieduto da consigliere nella scorsa consiliatura. Inoltre, con le sue 400 preferenze ottenute alle elezioni, è risultato il più votato in assoluto tra tutti i consiglieri. Per quanto riguarda Tidu, alcune indiscrezioni lo collocano all’Urbanistica, delega che nell’ultimo esecutivo deteneva il sindaco. Non è per niente scontato, ma è possibile.

Ci si aspetta anche la nomina di Caterina Argiolas, eletta nelle fila della maggioranza ma che fino ad alcuni mesi fa stava nei banchi dell'opposizione, all'assessorato alla Pubblica Istruzione al posto di Fabiana Boscu, che stavolta potrebbe sedere tra le fila dei consiglieri di maggioranza. Alla Cultura dovrebbe essere riconfermata Emanuela Stara, anche lei eletta consigliera.

Il presidente

Non certa ma molto probabile, invece, la riconferma di Piergiorgio Massidda – il consigliere più anziano – a presidente dell’assemblea comunale. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, per le certezze si dovrà aspettare sino a domani quando inizieranno altri cinque anni di governo della città.

