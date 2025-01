Conto alla rovescia per il carnevale 

Fervono i preparativi per ,la 39esima edizione del carnevale sangavinese e in particolare per la preparazione delle grandi sfilate dei carri allegorici, costruiti dai maestri locali della cartapesta con un nutrito gruppo di volontari. Gli appassionati sono al lavoro da mesi nelle ex casermette, che un domani non troppo lontano saranno riqualificate ma che fino ad oggi rappresentano la casa in cui vengono costruiti i carri di carnevale.

La festa

Lo scorso anno la passione per il carnevale è rifiorita con i gruppi Fibra Ottica, The music express, Vertigo, Rewind Carnival Group e New Generation Group a cui si aggiunge la rinata associazione La maschera, fondata nel 1984. Al momento la Pro Loco, che ha organizzato le ultime quattro edizioni del carnevale aspetta lumi dalla nuova amministrazione comunale: «Come associazione ad oggi non abbiamo nessun incarico anche se abbiamo sempre dato la disponibilità in passato per questa e per altre importanti manifestazioni del paese».Non sa ancora niente Alberto Lixi, uno dei maestri della cartapesta: «Inizieremo nei prossimi giorni e faremo un unico carro della musica e con i pupazzi perché siamo pochi nel gruppo. Non abbiamo notizie ufficiali sull’organizzazione anche perché sappiamo che non si è ancora deciso niente». Ora bisognerà vedere che cosa ha intenzione di fare l’amministrazione comunale e se agire in modo diverso rispetto al passato. Il sindaco Stefano Altea illustra le prime strategie relative alla grande rassegna in maschera: «A breve parte l’affidamento del servizio per organizzare il carnevale». L’assessore alla cultura Riccardo Pinna assicura che «sarà un’edizione strepitosa, una festa popolare sana e divertente.

L’edizione del 2025 sarà segnata da un grande assente: il calzolaio-giullare Kikki Pilloni, scomparso di recente mentre bisognerà vedere se sarà portato avanti il discorso della fondazione del carnevale sostenuto dalla precedente amministrazione comunale. La Pro Loco lo scorso anno ha anche partecipato al bando della Fondazione di Sardegna, presentando un progetto ambizioso per la valorizzazione del carnevale sangavinese. Le sfilate storiche sono le più importanti nel Medio Campidano e vedono sempre la partecipazione di tanti carri allegorici dei paesi vicini come Samassi, Sanluri, Guspini, Sardara, Gonnosfanadiga, Villanovafranca, Terralba ma anche di altri che arrivano da più lontano come Mandas e Isili.

