«Continuo perché mi diverto ancora» 

Seduto all’ombra di uno dei tanti gazebo che, con furgoni e camper, riempiono e colorano il paddock di Iglesias in cui spiccano 240 splendide e delicate moto d’epoca, a riposo dopo le fatiche degli ultimi due giorni del Tricolore Regolarità, “Monsieur Dakar” potrebbe sembrare uno dei tanti piloti. Non ci sono loghi o nomi a caratteri cubitali e tantomeno quella smania di apparire a ogni costo, ma solo le tende rosse del Gilera Club Arcore. E gli uomini, con le felpe dello stesso colore, con cui condivide il pasto, conversa e scherza in francese. La lingua della terra che a Stéphane Peterhansel, leggenda planetaria del motorsport, ha dato i natali 59 anni fa.

La storia

Per certificare la grandezza del personaggio, bastano pochi numeri. Due mondiali di enduro (nel 1997 e nel 2001) e 14 successi nel rally raid più famoso e insidioso al mondo, la Dakar, dominata per sei volte in moto (dal 1991 al 1995, 1997, 1998) e per otto edizioni in auto (2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017, 2021). Risultati che gli permettono di doppiare anche il secondo in classifica, il russo Vladimir Čagin, che ne ha conquistate sette sul camion e si consola precedendolo per vittorie di tappa (63 a 50).

Cosa l’ha portata in Sardegna? Oggi Peterhansel punta al Campionato Italiano?

«Un tempo queste gare erano il mio lavoro, ora corro per il piacere di farlo in un posto bellissimo. È l’unica gara tricolore a cui parteciperò, sono venuto coi cari amici del Gilera Club Arcore. È una manifestazione organizzata benissimo e le prove sono stupende. Una bella esperienza, sono felice di esserci».

La Sardegna si presta a ospitare manifestazioni motoristiche, a metà maggio anche un nuovo rally raid con base ad Alghero. Parteciperà?

«È una regione ideale, si pensi a enduro, rally e Wrc. Ho corso qui una decina di anni fa al Rally di Sardegna di Enduro, con partenza da Porto Cervo e San Teodoro. Nel 2021 a Teulada ho fatto i test col suv elettrico di Extreme E e un paio d’anni fa ho partecipato a un’altra gara d’epoca a Tempio. Trascorro anche del tempo in barca a Castelsardo. Il nuovo rally raid sembra interessante, ma non potrò esserci perché ho i test in preparazione alla Dakar: non posso rivelare il nuovo costruttore con cui correrò, ma l’annuncio ufficiale arriverà a giorni».

Preferisce correre la Dakar in moto o in auto?

«È molto differente. Le moto sono il mio primo amore, ma la Dakar su due ruote rimane ancora molto pericolosa. E a essere onesto, a questa età preferisco l’auto: è più sicura e col navigatore si possono condividere le emozioni. Diciamo che il cuore dice la moto e la ragione sceglie la macchina».

Ha alle spalle una carriera meravigliosa, cosa si aspetta ancora?

«Ho fatto tutto ciò che desideravo e che sognavo. Il motorsport è davvero la mia passione, è una parte importante della mia vita e mi piace l'ambiente. Ho vinto 14 Dakar, non ho l’ossessione per questo o quell’obiettivo: continuo perché amo questo mondo, condivido bei momenti e mi diverto. Cosa posso chiedere di più?».

