Continuità, Volotea saluta Cagliari 

Gli occhi sono dunque puntati più su Ita, che attualmente garantisce i collegamenti in regime di continuità territoriale nell’aeroporto di Alghero e potrebbe puntare a prolungare l’impegno. Nel caso arrivino offerte valide, gli uffici avranno poco tempo a disposizione per esaminare i documenti e assegnare il servizio. Attualmente sui collegamenti con Roma e Milano non si può prenotare un viaggio dopo il 16 febbraio: una condizione che in questi giorni sta costringendo tante persone a prenotare i voli in continuità in partenza da Olbia. Disagi che fino a pochi giorni fa riguardavano l’intera Isola.

Oggi intanto si scoprirà il futuro della continuità nello scalo di Alghero. In campo ci sono Ita Airways e AeroItalia, le uniche due ad essersi iscritte alla procedura negoziata dell’assessorato ai Trasporti. Avranno tempo fino alle 13 per presentare le offerte. AeroItalia deciderà questa mattina se andare avanti. Alle 9 è convocato un consiglio d’amministrazione per definire le scelte. Non è detto che la compagnia nata nemmeno un anno fa depositi la sua proposta. Perché nelle ultime settimane le condizioni sono cambiate – la durata del bando è passata da venti a otto mesi – e in questi giorni i manager stanno pensando all’avvio del servizio nello scalo di Olbia, dove a partire dai prossimi giorni verranno gestite le tratte con Roma e Milano.

Sedici mesi dopo l’esordio, Volotea dice addio ai voli della continuità territoriale nello scalo di Cagliari. Da oggi i collegamenti con Roma e Milano saranno garantiti solo da Ita Airways, che negli ultimi mesi si era spartita (senza compensazioni economiche da parte della Regione), le frequenze con la low cost. Ieri gli ultimi voli verso Roma e Milano: la compagnia spagnola continuerà ad assicurare le rotte - fuori dal regime di servizio pubblico – verso Torino e Verona, mentre da fine marzo il ventaglio delle destinazioni si allargherà a tutte le altre città italiane e europee previste nel piano estivo.

Il bando

Oggi intanto si scoprirà il futuro della continuità nello scalo di Alghero. In campo ci sono Ita Airways e AeroItalia, le uniche due ad essersi iscritte alla procedura negoziata dell’assessorato ai Trasporti. Avranno tempo fino alle 13 per presentare le offerte. AeroItalia deciderà questa mattina se andare avanti. Alle 9 è convocato un consiglio d’amministrazione per definire le scelte. Non è detto che la compagnia nata nemmeno un anno fa depositi la sua proposta. Perché nelle ultime settimane le condizioni sono cambiate – la durata del bando è passata da venti a otto mesi – e in questi giorni i manager stanno pensando all’avvio del servizio nello scalo di Olbia, dove a partire dai prossimi giorni verranno gestite le tratte con Roma e Milano.

Gli scenari

Gli occhi sono dunque puntati più su Ita, che attualmente garantisce i collegamenti in regime di continuità territoriale nell’aeroporto di Alghero e potrebbe puntare a prolungare l’impegno. Nel caso arrivino offerte valide, gli uffici avranno poco tempo a disposizione per esaminare i documenti e assegnare il servizio. Attualmente sui collegamenti con Roma e Milano non si può prenotare un viaggio dopo il 16 febbraio: una condizione che in questi giorni sta costringendo tante persone a prenotare i voli in continuità in partenza da Olbia. Disagi che fino a pochi giorni fa riguardavano l’intera Isola.

Le modifiche

La differenza principale rispetto al bando per Alghero andato deserto a dicembre è la base d’asta. Ricalcolata guardando i numeri del traffico passeggeri nello scalo aggiornati all’ultimo trimestre disponibile. La gara del 2022 era stata calibrata sulle statistiche precedenti, nelle quali veniva evidenziato un flusso minore. Così sono cambiati gli importi. Per la rotta Alghero-Roma, che prima valeva 8,7 milioni di euro, ora è prevista una spesa di 9,1 milioni. E altri centomila euro sono stati aggiunti sulla linea Alghero-Milano (da 5,1 a 5,2 milioni). In tutto la Regione ha messo sul piatto 500mila euro in più rispetto al bando scaduto a dicembre.

Costa Smeralda

Questa sarà una settimana di novità anche per l’aeroporto di Olbia. Da venerdì inizierà il nuovo corso della continuità territoriale. AeroItalia – che aveva vinto la gara con compensazioni economiche - garantirà in esclusiva i collegamenti con Milano. Mentre per la Olbia-Roma è stato necessario un accordo con Volotea: dal 17 febbraio il servizio sarà assicurato (gratuitamente) dalla low cost spagnola, mentre dal primo marzo si aggiungerà anche AeroItalia, alle stesse condizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata