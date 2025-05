Continuità, ultime rifiniture I sindacati: «Più attenzione a tariffe e qualità del servizio» 

Nuova continuità territoriale, il confronto con Bruxelles si avvicina. La Regione si prepara condividendo il progetto con i sindacati: ieri l’assessora ai Trasporti Barbara Manca ha incontrato i delegati delle varie sigle sottolineando che il piano della Giunta «si baserà soprattutto sulla qualità dei servizi offerti. Più posti, maggiori frequenze, certezza dell’andata e ritorno in giornata, tariffe ridotte ed estensione delle categorie equiparate con un'apertura forte su lavoratori e familiari dei residenti». La riunione con la Commissione europea è già stata chiesta dall’assessorato ma ancora non è stata convocata. L’assessora è fiduciosa: «Il nostro modello incontrerà anche il consenso dell’Ue».

I sindacati attendono di vedere i risultati delle prossime trattative. E non risparmiano critiche all’attuale sistema di collegamenti con Roma e Milano. «Se affidi a una low cost la continuità territoriale della Sardegna avrai un servizio di continuità low cost», attacca il segretario generale della Cgil Sardegna Fausto Durante. Sulla nuova continuità il sindacalista chiede più attenzione alla qualità del servizio e commenta: «Saremmo certamente in presenza di un passo avanti, ma si tratta di capire quali interlocuzioni la Regione riesce a portare avanti con il ministero e, soprattutto, in ambito europeo».

Il confronto

Nelle altre isole dell’Ue «il rapporto tra le autorità politiche e la Commissione europea è agevolato dal contributo di advisor internazionali di primo livello», ricorda Durante sottolineando anche che «per dare il sostegno che ci viene chiesto dalla Regione abbiamo bisogno di poter documentare sia alla Confederazione europea dei sindacati che alla Federazione europea dei trasporti la qualità e la serietà della proposta: è infatti utile e necessario coinvolgere direttamente le organizzazioni sindacali che partecipano di diritto al dialogo sociale nella Commissione europea, ma a Bruxelles dobbiamo andare sapendo di poter fare delle proposte precise e poter dare delle informazioni e dei dati assolutamente inequivocabili».

Le reazioni

Dopo il confronto con l’assessora ai Trasporti anche la Cisl ha affidato a un comunicato la propria posizione: «Serve una visione ampia e strutturata per garantire il diritto alla mobilità dei sardi».

Gli aerei per i sardi «sono l’equivalente dell’alta velocità: servono per lavorare, curarsi, studiare. La mobilità è un diritto, non un privilegio», ha dichiarato Pier Luigi Ledda, segretario generale Cisl Sardegna. «L’Italia e l’Europa devono investire nella Sardegna come fanno per tutte le altre comunità: la condizione di insularità non può essere ignorata né lasciata ai margini»

Per Claudia Camedda, segretaria generale Fit Cisl, «è fondamentale lavorare sul prezzo medio dei voli in continuità, ma anche sulla qualità e sull’affidabilità del servizio. Non tutti i sardi vivono vicino agli aeroporti: servono soluzioni eque, pensate per tutta l’isola».

