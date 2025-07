Continuità territoriale, polemica infinita 

«Poiché i tempi non consentivano l'entrata in vigore di un nuovo bando entro ottobre 2025, data di scadenza dell'attuale, è stata negoziata con il ministero una proroga fino ad aprile 2026, che è stata concessa». Lo ribadisce la presidente della Regione, Alessandra Todde, in merito alla continuità aerea appena rinnovata. «Non appena si concluderanno le interlocuzioni con ministero e Commissione Ue, convocherò la conferenza di servizi con Mit e Enac per il via libera del decreto ministeriale e la pubblicazione dei bandi».

Le tempistiche

«È necessario fare chiarezza sulla continuità territoriale aerea, perché le sciocchezze e la malafede si possono tollerare fino a un certo punto», attacca la presidente. «La Giunta Todde si è insediata il 9 aprile 2024. L'ultimo bando, attualmente vigente, è stato predisposto il 4 aprile 2024 dagli uffici dell'assessorato, senza alcun contributo della nuova giunta né mio. Un bando che si basa sul decreto ministeriale ottenuto dalla Giunta Solinas dopo due anni e mezzo dal suo insediamento. Ripeto: due anni e mezzo per produrre un decreto che oggi condiziona pesantemente la mobilità della nostra Isola».

La replica

«Chi parla dunque di presunti ritardi da parte di questa Giunta è in assoluta malafede. Primo: perché due anni fa era ancora la loro Giunta a gestire i trasporti; secondo: perché ci hanno messo due anni e mezzo per ottenere una modifica del decreto ministeriale. Va inoltre considerato che la nuova Commissione Europea si è insediata a dicembre 2024, esattamente 6 mesi fa», sottolinea Todde.

Lo sfogo della presidente non ha convinto però l’opposizione: «È stata l'assessore dei Trasporti Manca ad annunciare a settembre 2024 il nuovo bando per la primavera 2025, salvo poi precisare ad aprile 2025 che la nuova continuità non decollerà prima del 2026», ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio, Paolo Truzzu. «È stata sempre l’assessore, appena un mese fa, a escludere che fosse necessaria una proroga. Salvo annunciare, proprio ieri, una nuova proroga».

Sul tema anche il presidente del Psd’Az, Antonio Moro. «La ricostruzione fatta dalla presidente è omissiva delle sue responsabilità, nascoste dietro la ricostruzione dei fatti fatta dagli uffici. La Giunta del Campo largo sta prorogando per la seconda volta il bando della Giunta Solinas, quello che tanto ha contestato insieme ai servizi di collegamento aereo che ha tanto criticato, certificando così la sua incapacità di costruire gli atti di governo».

RIPRODUZIONE RISERVATA