Continuità territoriale, la ricetta targata Pd 

Se la porta d'ingresso scricchiola, è difficile entrare e se non si fa marketing territoriale, a determinare la scelta di venire in Sardegna sono i prezzi dei biglietti per raggiungerla. È quanto emerso dall'incontro “Accessibilità e trasporti al servizio del turismo in Sardegna”, organizzato dal Pd Gallura, a Olbia. Alla berlina dei relatori intervenuti la continuità territoriale: «Come è stata pensata negli anni novanta, quando era stata concepita solo per i residenti con la valigia di cartone, non funziona più deve essere affrontata con una politica che tenga conto dell'avvento delle compagnie aeree low cost e dei sopraggiunti nuovi flussi turistici», dice il docente di Economia dell'università di Cagliari e di Sassari, Carlo Marcetti. «È necessario che la Regione metta mano al patto secondo il quale avremmo dovuto gestire la continuità territoriale a livello regionale con lo scopo di far rimanere le risorse nelle nostre casse. Se non funziona trovi il modo perché venga gestita a livello nazionale», dichiara la general manager di Doubletree By Hilton e vicepresidente di Federalberghi Gallura, Ramona Cherchi, che suggerisce alla politica di avvalersi di professionisti che gestiscano la promozione della Sardegna come brand. «Non possiamo parlare di turismo se non abbiamo chiaro qual è il cancello per entrare», conclude il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca. Al tavolo dei lavori, anche il segretario Piero Comandini, il consigliere regionale dem Giuseppe Meloni e il delegato al turismo Massimo Pintus. (t. c.)

