Continuità territoriale, Ita torna in pista nello scalo di Alghero 

A sorpresa Ita Airways torna in pista ad Alghero: la compagnia statale presenta un’offerta – l’unica – per gestire il collegamento con Milano e si fa avanti anche per quello con Roma, dove però dovrà battere la concorrenza di Volotea. La continuità territoriale, dunque, dovrebbe essere salva anche nella Riviera del Corallo: nelle prossime ore il seggio di gara della Regione esaminerà le offerte e procederà con l’aggiudicazione delle rotte in modo che possano essere messi in vendita i biglietti in vista del 27 ottobre, data in cui inizierà il nuovo servizio anche a Cagliari (dove esordirà Aeroitalia) e Olbia (rotte divise tra Aeroitalia e Volotea).

Il finanziamento

«Nutrivamo molta fiducia sul fatto che l’aumento della base d’asta, reso possibile dalla nostra decisione di procedere con una nuova gara aperta, avrebbe reso più appetibile la partecipazione al bando di gara», ha commentato l’assessora Barbara Manca.

Per assegnare la linea Alghero-Milano si dovrà controllare la regolarità dei documenti presentati da Ita Airways, mentre sulla Alghero-Roma i commissari di gara dovranno esaminare le proposte di Ita e Volotea e assegnare un punteggio, che per il 60% sarà legato all’offerta economica delle due compagnie.

Le reazioni

La partecipazione delle compagnie al bando non era per niente scontata. Anzi: nelle ultime ore, dopo l’ufficializzazione dell’addio di Aeroitalia – che ha mandato una lettera ai propri dipendenti per annunciare la prossima chiusura della base di Alghero – c’era il rischio che la gara d’appalto andasse deserta come a luglio. Decisivo l’aumento della base d’asta. «Questo dimostra che con un maggior numero di risorse messe a disposizione, il Riviera del Corallo resta appetibile esattamente come gli altri due aeroporti sardi», commenta la segretaria regionale Uiltrasporti Sardegna Elisabetta Manca. «È chiaro che già da oggi occorre lavorare per la stesura di un nuovo modello, che deve esser reso più appetibile per i vettori. La Sardegna non può costantemente ricorrere a correzioni dell’ultimo momento», aggiunge Gianluca Langiu, segretario regionale della Fit Cisl.

Si va verso una continuità gestita da compagnie diverse nei tre scali sardi. «Adesso bisognerà verificare se i servizi messi a bando verranno garantiti, perché non vorremmo trovarci nelle condizioni di dover assistere a un doppio regime», dice Arnaldo Boeddu, leader della Filt Cgil.

Soddisfatto per l’esito del bando di Alghero anche Salvatore Deidda, deputato di FdI e presidente della commissione Trasporti della Camera, dove a breve inizierà «l’esame della proposta di regolamento sull’applicazione dei diritti dei passeggeri nell’Unione europea in discussione al Parlamento Ue e inoltre presenteremo i risultati dell’indagine conoscitiva condotta sulla mobilità e la continuità territoriale».

La riunione

E a proposito della nuova continuità, ieri l’assessora regionale ai Trasporti ha incontrato i rappresentanti regionali di Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Cna, Confapi, Confartigianato, Federalberghi, Coldiretti, Legacoop, Casartigiani, Confcooperative e Fiavet.

Le associazioni hanno chiesto rassicurazioni sui collegamenti intercontinentali e maggiore impegno nell’integrazione tra continuità territoriale e offerta turistica. Oltre, ovviamente, a un contenimento dei prezzi. Su questo fronte l’assessora Manca ha ipotizzato di introdurre nel nuovo bando «un tetto massimo alla tariffa per i passeggeri non residenti».

