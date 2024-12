Continuità territoriale: «I costi devono ritornare a carico dello Stato»  

«Dando attuazione allo Statuto sardo, i costi dei trasporti, per garantire a tutti i sardi un vero diritto alla mobilità, possono tornare a carico di Roma». Scorre su questo doppio binario l’ultima battaglia dei Riformatori, firmata da Michele Cossa, uno dei maggiorenti del partito: da una parte la continuità territoriale, sempre più costosa e sempre meno efficiente; dall’altra la necessità di trovare una strada giuridica per ribaltare la Vertenza Entrate del 2006, quella legge 296 che ha sì avviato la restituzione alla nostra Isola delle quote di Iva e Irpef rimaste nelle casse nazionali, ma come contropartita ha fatto caricare sul bilancio regionale la sanità e la continuità territoriale. Da allora l’una e l’altra sono totalmente sulle spalle dei sardi.

Tre manifestazioni

Il refrain che accompagna la proposta dei Riformatori è una scritta bianca su striscioni azzurri. I Riformatori li hanno srotolati ieri mattina in simultanea, alle 10, nei tre aeroporti sardi di Cagliari, Olbia e Alghero. «Attuiamo lo Statuto!», si legge. Il resto è scritto nella mozione che i liberal democratici hanno presentato in Consiglio regionale, attraverso gli onorevoli Aldo Salaris, Umberto Ticca e Giuseppe Fasolino. «Con spirito propositivo – ci tiene a sottolineare Cossa –, chiediamo a tutti i partiti di trasformare questa sfida in battaglia comune».

Il quadro

Il terreno normativo su cui si muovono i Riformatori è quello dell’Autonomia differenziata. «Le regioni a statuto ordinario – dice Cossa – sollecitano più poteri e noi sardi che abbiamo a disposizione la nostra specialità statutaria ancora fatichiamo ad esercitarla». Non a caso, per riportare a Roma i costi dei trasporti, i Riformatori puntano sulle cosiddette norme di attuazione. Ovvero, il Governo nazionale si assume gli oneri da pattuire con la Sardegna in base alle disposizioni scritte nello Statuto isolano. «Così prevede l’articolo 27 della legge 42/2009 – spiega Cossa -, secondo cui lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà per le regioni a statuto speciale, i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media italiana. Un concetto ribadito con chiarezza dalla Corte Costituzionale anche nella recente sentenza relativa alla legge sull’Autonomia differenziata».

Il precedente

La battaglia dei Riformatori sui trasporti resta intrinsecamente legata a quella sul principio di insularità: lo svantaggio economico che deriva dalla condizione geografica della Sardegna è riconosciuto in Costituzione attraverso la modifica dell’articolo 119. «Si tratta di ostacoli – prosegue Cossa – che possono essere rimossi facendo leva sulla compensazione dei costi. Basti pensare che per pagare la continuità territoriale dei sardi la Regione spende 25,4 euro per residente. La Spagna, invece, ne mette 180,6 per far viaggiare liberamente i cittadini delle Baleari; la Francia garantisce il diritto alla mobilità di ciascun corso investendo 248,5 euro».

Gli altri interventi

Da Olbia ha parlato Alessandro Fiorentino, coordinatore provinciale della Gallura: «Se continueremo ad assistere passivamente al dibattito sull’autonomia differenziata senza mettere sul tavolo dello Stato i temi della Sardegna, la conclusione non sarà bella per la Sardegna». Antonello Muroni, il parigrado algherese, ha commentato: «Non solo la nostra autonomia è in gioco, ma con essa lo sono le nostre prospettive di sviluppo e il benessere dei sardi».

