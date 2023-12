«Continuità territoriale da rivedere» 

«Apprezziamo lo sforzo messo in campo dalla Regione per cercare di destagionalizzare i collegamenti aerei e incrementarli e anche il reperimento di risorse per finanziare direttamente il rimborso ai passeggeri, i cosiddetti aiuti sociali», è il commento del segretario regionale della Fit Cisl, Gianluca Langiu, alle due delibere che completano il percorso per la nuova continuità territoriale.

La posizione

«In attesa di poter prendere visione ed esaminare i testi dei provvedimenti definitivi - aggiunge Langiu -, facciamo presente che le risorse reperite per rimborsare i passeggeri avrebbero potuto essere veicolate in maniera più determinante per migliorare l’attuale sistema di continuità territoriale, che presenta evidenti inefficienze. Pensiamo a tutti quelli aspetti, come il trasporto barellati, l’ossigenoterapia, il trasporto animali ed altri, finora lasciati alla discrezionalità delle compagnie e che, invece, la Regione avrebbe dovuto garantire nel modo più completo e ottimale. Siamo fiduciosi che non si ripetano errori già visti nel anche nel recente passato», conclude il segretario regionale della Fit.

Le tappe

A che punto è il percorso della nuova continuità territoriale? Il bando attualmente in vigore scadrà alla fine di ottobre 2024. Nel frattempo la Regione ha avviato le trattative, almeno sul piano politico, con la commissione europea. Ora è il momento dei tecnici. L’advisor selezionato dall’assessorato ai Trasporti dovrà presentare il proprio dossier. Poi sarà il momento dei confronti con i funzionari di Bruxelles, che esamineranno le proposte della Regione.

Lo schema della nuova continuità territoriale, una volta approvato da tutte le autorità coinvolte nel procedimento, dovrà rimanere pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea per almeno sei mesi.

Dunque il progetto deve essere varato entro aprile per permettere un avvio del servizio entro la fine di ottobre 2024.

