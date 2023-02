Continuità territoriale, crepe in maggioranza «Giunta in ritardo»  

Più frizzante l’intervento di Pittalis, che ha ripercorso le recenti vicende della continuità: «Ogni volta viviamo una situazione da psicodramma. Le compagnie fanno il bello e il cattivo tempo. Il problema doveva essere inserito nell’agenda nazionale». Il deputato ha contestato alcune scelte fatte dalla Giunta e dal governatore negli anni scorsi. In particolare lo stop al bando varato dalla Giunta Pigliaru, avvenuto nel 2019: «Prima di cancellare uno schema già pronto sarei stato più prudente, specialmente se non c’erano altri modelli alternativi pronti. La Regione poteva muoversi meglio e non chiudersi in uno schema che ha mostrato i suoi limiti. Bisognava guardare a quello che succede in Corsica e nelle Baleari».

L’occasione è stata il convegno organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Sassari. Al centro del dibattito, i collegamenti aerei. Sui quali ha promesso «massimo impegno» anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videoconferenza. I vicepremier ha sottolineato «l’importanza di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini sardi affinché la condizione di insularità non sia causa di svantaggio o discriminazione per le popolazioni residenti» e ha ricordato che il ministero «sulla specifica questione ha aperto un tavolo, affrontando il tema anche nelle opportune sedi europee». Salvini, che ha annunciato una sua visita nell’Isola a breve per fare il punto sulle condizioni delle infrastrutture, ha ribadito l’appoggio alla Regione in Europa.

Troppa instabilità. Legata anche alla ripetizione di un modello che negli anni ha mostrato tutti i suoi limiti. La continuità territoriale diventa terreno di scontro per la maggioranza. Dopo i primi attacchi arrivati da FdI (il deputato Salvatore Deidda ha parlato di una Regione che ha «assistito passivamente» al cambiamento del mercato aereo), ora è Forza Italia a mandare messaggi di insofferenza: «Mi pare che ci sia stata poca attenzione sul tema e si sia perso tempo», ha detto ieri il parlamentare azzurro Pietro Pittalis.

Il dibattito

Le parole

Più frizzante l’intervento di Pittalis, che ha ripercorso le recenti vicende della continuità: «Ogni volta viviamo una situazione da psicodramma. Le compagnie fanno il bello e il cattivo tempo. Il problema doveva essere inserito nell’agenda nazionale». Il deputato ha contestato alcune scelte fatte dalla Giunta e dal governatore negli anni scorsi. In particolare lo stop al bando varato dalla Giunta Pigliaru, avvenuto nel 2019: «Prima di cancellare uno schema già pronto sarei stato più prudente, specialmente se non c’erano altri modelli alternativi pronti. La Regione poteva muoversi meglio e non chiudersi in uno schema che ha mostrato i suoi limiti. Bisognava guardare a quello che succede in Corsica e nelle Baleari».

La proposta

L’assessore ai Trasporti Antonio Moro ha cominciato a svelare i tratti della continuità del futuro. Gli oneri di servizio pubblico sui collegamenti con Roma e Milano rimarranno: «Ma vorremmo aggiungere nuovi strumenti come gli aiuti diretti ai vettori: l’Enac ha in programma una modifica delle linee guida sul tema. E su alcune tratte potremmo sperimentare gli aiuti sociali dedicati ai passeggeri residenti, come avviene nelle Baleari». Il consigliere regionale dei Riformatori Michele Cossa ha invece sottolineato l’importanza di un modello di trasporti più stabile, «perché i collegamenti incidono sullo sviluppo economico di un’Isola».

L’attesa

Sullo sfondo c’è sempre il caso Alghero. Mancano ancora certezze. AeroItalia e Ita avranno tempo fino al 13 febbraio per presentare un’offerta per la gestione della continuità territoriale con i due principali scali italiani. Il 14 febbraio scadrà invece il termine per le eventuali compagnie che vorranno farsi avanti per gestire le rotte senza compensazioni economiche. Entro martedì prossimo dunque si potrà procedere con la aggiudicazione del servizio, poche ore prima dell’ultimo volo in programma nello scalo di Alghero. Attualmente sui collegamenti con Roma e Milano non si può prenotare un viaggio dopo il 16 febbraio: una condizione che in questi giorni sta costringendo tante persone a prenotare i voli in partenza da Olbia.

