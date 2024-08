Continuità territoriale, arriva il nuovo bando per le rotte su Alghero 

Avevano lanciato l’allarme, ancora una volta, per una continuità territoriale che fa acqua da molte parti e per l’aggiudicazione provvisoria dell’ultimo bando, nei giorni scorsi, con Aeroitalia “pigliatutto” sulle rotte principali, Cagliari-Roma e Cagliari-Milano, e su Olbia-Milano; Volotea vincente su Olbia-Roma, e Ita Airways tagliata fuori dai collegamenti da e per l’Isola.

Cgil, Cisl e Uil ieri hanno incontrato l’assessora ai Trasporti Barbara Manca, e ribadito le grandi preoccupazioni per il servizio che ai sardi toccherà dal 24 ottobre prossimo e per il futuro del settore aereo.

I servizi

«La continuità non può essere affidata solo sulla base del ribasso economico che il vettore è in grado di offrire, ma si deve tenere conto dei servizi, del numero di aerei, e delle connessioni che si è in grado di garantire ai cittadini sardi con il resto del mondo», sottolinea la segretaria regionale di Uiltrasporti Elisabetta Manca. «Servizi quali il trasporto di passeggeri barellati e ossigenoterapia sono imprescindibili per un’Isola, inoltre servono tempistiche certe di rimborso dei biglietti e regole chiare sulle possibilità di modifica dei biglietti e dei beneficiari delle tariffe in regime di scontistica agevolata, tutti aspetti finora lasciati a libero arbitrio del vettore di turno senza alcun tipo di verifica o sanzione da parte della Regione Sardegna, cosa per noi inspiegabile». Ancora, «sarebbe gravissimo se si perdesse la possibilità di usufruire di voli in connessione con altre città italiane ed europee».

L’appello

In sintesi – aggiunge la Uil – «l’attuale bando, lascito della precedente Giunta, getta il trasporto aereo sardo nell’inefficienza più totale. Averlo riproposto rischia di estendere anche al sud dell’Isola la carenza di servizi e probabilmente anche di aumentarli, visto l’importante bacino servito dall’aeroporto di Cagliari. Chiediamo che la Regione si attivi immediatamente con il Ministero affinché chieda a Ita di partecipare su tutti i tre gli scali sardi senza compensazione economica e garantire quindi le rotte in continuità fino al prossimo anno. Nel frattempo dobbiamo lavorare sulla continuità del prossimo futuro».

Il bando per Alghero

Intanto è stato pubblicato il nuovo avviso di gara per l'affidamento delle rotte Alghero-Roma e Alghero-Milano. Dopo la precedente gara, andata deserta, era stata annunciata la nuova procedura ad hoc per lo scalo “Riviera del Corallo”, con un aumento delle risorse. La base d’asta per la rotta di Roma è di 7,9 milioni (prima erano 5,4), per Milano di 3,8 milioni (prima erano 2,2). «Abbiamo incrementato notevolmente le risorse per rendere più attrattivi i collegamenti», dice Manca, «l'assessorato ha lavorato in modo rapido ed efficiente per pubblicare una gara con procedura aperta che ci ha consentito di mettere in campo risorse molto più importanti di quelle che avremmo potuto impiegare in caso di procedura d’emergenza».

Lavoratori ex Air Italy

Per la stabilizzazione dei lavoratori ex Air Italy, ieri l'assessora al lavoro Desirè Manca ha siglato un accordo con la società Atitech, che si è impegnata ad assumere 20 lavoratori a tempo indeterminato entro il 30 settembre e altri 20 entro il 31 dicembre 2024. «Fin dal mio insediamento mi sono impegnata per dare una risposta immediata e concreta ai lavoratori ex Air Italy, da anni nel vortice di una vertenza apparentemente con poche prospettive di risoluzione. Oggi sono molto soddisfatta per questo accordo – sottolinea Manca – che consentirà, per il momento a un primo gruppo di lavoratori, di avere un’occupazione stabile e al tempo stesso alla Sardegna di mantenere in casa le proprie altissime professionalità».

I quaranta neo assunti, residenti o domiciliati in Sardegna, avranno come sede di lavoro Olbia, dove si trovano i due hangar per la manutenzione degli aeromobili gestiti da Atitech. L’assessorato contribuirà alle assunzioni attraverso l’erogazione di bonus e incentivi per la formazione professionale. (cr. co.)

