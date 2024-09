Continuità territoriale ancora in bilico: da ottobre non si vola 

A un mese dall’apertura delle offerte economiche i bandi per la continuità territoriale non hanno ancora un vincitore ufficiale: l’aggiudicazione ad Aeroitalia – prima classificata sia a Cagliari che a Olbia – è provvisoria e per ora la compagnia non è stata autorizzata a mettere in vendita i biglietti a partire dal 27 ottobre, data in cui è previsto l’inizio del nuovo corso.

Non che questa sia una novità, purtroppo: in quasi tutte la gare d’appalto precedenti il via libera è sempre arrivato a pochi giorni dal gong finale. In questo momento è impossibile prenotare un volo sui principali collegamenti aerei tra la Sardegna e la Penisola, cioè quelli con Roma e Milano. Un problema per chi deve pianificare viaggi di lavoro, o trasferte per motivi di salute. Senza dimenticare i turisti che pensano a un weekend in un periodo di bassa stagione. Ora l’Isola è fuori dai radar. E lo è ancora di più lo scalo di Alghero: la prima gara (quella che si è svolta tra luglio e agosto) è andata deserta e la seconda scadrà l’8 ottobre. Insomma, anche in questo caso – se le cose dovessero andar bene – si chiuderà tutto negli ultimi istanti utili.

Lo scenario

AeroItalia si è aggiudicata provvisoriamente i voli Cagliari-Roma (offerta di 1.193.585 euro, circa un terzo di quanto richiesto da Ita Airways) Cagliari-Milano (1.238.903 euro) e Olbia-Milano (539.907 euro). La gara per Olbia-Roma, inizialmente vinta da Volotea, dovrebbe andare sempre alla compagnia tricolore che ha proposto di garantirla senza compensazioni economiche (è una delle possibilità previste dalle normative europee). Complessivamente i ribassi d’asta vanno dal 77% all’85%: per la Regione significa risparmiare circa 17 milioni di euro.

Critiche e difesa

Subito dopo l’apertura delle buste da parte della commissione di gara della Regione però sono arrivate le perplessità di politica e sindacati sull’aggiudicazione a una compagnia nata da poco (due anni fa), con una flotta ridotta rispetto a Ita (ora ha 12 aerei) e a volte criticata per alcune procedure (non è semplice, ad esempio, farsi rimborsare i biglietti).

Per rispondere a questi attacchi nelle ultime ore sono scesi in campo i lavoratori di Aeroitalia, che hanno scritto e pubblicato una lettera aperta: «È in corso da tempo una pesante campagna denigratoria da parte dei sindacati sardi di Uiltrasporti e Filt Cgil contro Aeroitalia», dicono i dipendenti della compagnia sottolineando «l’unicum nella storia del sindacalismo italiano».

I sindacati «sembrano tirare la volata alla principale concorrente di Aeroitalia infischiandosene della conseguente macelleria sociale che ciò comporterebbe per centinaia di lavoratori che, invece, dovrebbero tutelare».

Il volo soppresso

Nel frattempo, fino alla fine di ottobre, Ita Airways continuerà a gestire le rotte cagliaritane. Nei giorni scorsi la compagnia statale ha cambiato gli orari dei collegamenti con Roma. Il volo delle 15.10 da Cagliari non c’è più. Tecnicamente non si tratta di una soppressione perché è stato anticipato alla mattina, l’effetto però è quello: nella fascia pomeridiana non ci sono collegamenti. Nessuna aereo dalle 11.20 alle 19.10 – quasi otto ore –, almeno fino a ottobre, quando la compagnia ripristinerà un volo nella fascia centrale della giornata, con partenza da Cagliari alle 16.

RIPRODUZIONE RISERVATA