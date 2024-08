Continuità territoriale, Aeroitalia prima nelle offerte su Cagliari 

C’è sempre molto trambusto nei cieli dell’Isola e i sindacati (ri)lanciano l’allarme. Nel giorno in cui esplode la polemica perché Aeroitalia cancella – ad agosto – 12 voli alla settimana tra Alghero e Roma, dall’apertura delle buste per la continuità territoriale emerge che la stessa compagnia ha fatto le offerte più basse sulle rotte Cagliari-Roma, Cagliari-Milano e Olbia-Milano. Mentre Volotea “vince” sulla Olbia-Roma. Insomma, al momento Ita Airways sarebbe tagliata fuori dai collegamenti essenziali a tariffe agevolate tra l’Isola e il Continente, a meno che non accetti di volare senza compensazioni.

La seduta

Dunque, Aeroitalia per ora è in pole (con un ribasso intorno all’80%) anche se non c’è stata ancora nessuna aggiudicazione provvisoria: la commissione esaminatrice si è presa un supplemento di tempo per un’ulteriore verifica sui numeri. Ieri si è svolta la seduta pubblica per la valutazione delle proposte economiche su quattro rotte (quelle tra Cagliari e Olbia con Fiumicino e Linate).

Per le tratte di Alghero (che erano andate deserte) la Regione ha predisposto un nuovo bando trasmesso il 15 luglio al ministero dei Trasporti e in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea.

La gara

La gara per la continuità territoriale ha la durata di un solo anno, dal 25 ottobre 2024 al 24 ottobre 2025, complessivamente ci sono circa 26,5 milioni a disposizione dei vettori: 8,7 per Cagliari-Roma; 6 milioni per Cagliari-Milano; 1,3 milioni per Olbia-Roma; 3 milioni per Olbia-Milano; 5,4 milioni per Alghero-Roma e 2,2 per Alghero Milano.

«Gli errori»

«Non c’è da stare tranquilli», dice il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu, «fino a quando la Regione non si deciderà a bandire un’unica gara dai tre scali sardi per Roma e Milano, ai blocchi di partenza potranno continuare a partecipare compagnie aeree non adeguatamente strutturate e che potrebbero non garantire tutti gli oneri di servizio pubblico previsti». Prosegue: «C’è da chiedersi per quale ragione, sebbene gli studi sui dati di traffico dimostrino che le rotte in continuità territoriale hanno bisogno di una adeguata compensazione economica per poter essere certi che sia garantito il servizio 365 giorni all’anno con frequenze ed orari stabiliti, tariffe certe e prefissate, servizi aggiuntivi ai passeggeri, si possano accettare offerte con ribassi dell’80% sulla base d’asta. Di certo, ufficializzata l’aggiudicazione, ci potrebbero essere altri 30 giorni di passione, perché altre compagnie potrebbero candidarsi per una o più tratte senza compensazione economica. Unica nota positiva – sottolinea Boeddu – qualora il bando dovesse aggiudicarselo Aeroitalia, il personale navigante potrebbe essere formato dai lavoratori ex Air Italy».

«Scarse garanzie»

Interviene Elisabetta Manca, segretaria regionale Uil trasporti: «Se si affidassero le rotte della continuità territoriale a chi non riesce neppure a garantirle ad Alghero, si rischierebbe di compromettere la mobilità e il sistema turistico di tutto il sud Sardegna. Chi garantisce i voli deve essere in grado di offrire da subito tutti i servizi e assicurare di avere la capacità di aumentare il numero delle frequenze quando richiesto, ad esempio durante le festività o in estate, non addurre pretesti ridicoli per cancellare frequenze nel periodo di massimo traffico perché impossibilitato a garantirle. Intervenga la presidente della Regione per scongiurare un disastro».

