Continuità, tariffe troppo alte Perso il 30% dei passeggeri 

«Occorre rilevare che anche per l’anno in corso, gli effetti delle pesanti riduzioni dei voli in continuità territoriale incideranno in modo significativo sul totale dei passeggeri nazionali e complessivi, con una previsione di circa 350.000 passeggeri in meno rispetto al 2019 trasportati sulle due tratte, nonostante il reingresso di Ita su entrambe le destinazioni di Linate e Fiumicino», si legge nella relazione sul Bilancio 2022 della Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari.

Nel 2023 non andrà molto meglio. Anche perché lo schema utilizzato per regolare la continuità territoriale è sempre lo stesso. Meno collegamenti con i due maggiori scali italiani e prezzi fuori controllo per i non residenti. Un viaggio, tra andata e ritorno, può costare fino a 600 euro. A certi prezzi è normale che i turisti cambino la destinazione finale.

Crollo verticale. La riduzione delle frequenze ha dato la prima mazzata, l’aumento delle tariffe per i turisti ha fatto il resto: le rotte della continuità territoriale – cioè i collegamenti tra l’Isola e gli scali di Fiumicino e Linate – perdono passeggeri. Mai vista una flessione simile: rispetto al 2019, l’anno che solitamente viene preso in esame per fare i confronti (l’ultimo prima dell’apocalisse Covid) il traffico dei viaggiatori delle tratte tra la Sardegna e Roma è diminuito nel 2022 del 30%, mentre quelle verso Milano del 28%. Solo nell’aeroporto di Cagliari, l’unico di cui si hanno i dati relativi ai singoli voli, si sono persi per strada 445mila passeggeri. Ma la flessione è generalizzata. Ed è probabile che il conto salva ad almeno 600mila passeggeri quando si aggiungeranno le statistiche di Olbia e Alghero.

Crollo verticale. La riduzione delle frequenze ha dato la prima mazzata, l’aumento delle tariffe per i turisti ha fatto il resto: le rotte della continuità territoriale – cioè i collegamenti tra l’Isola e gli scali di Fiumicino e Linate – perdono passeggeri. Mai vista una flessione simile: rispetto al 2019, l’anno che solitamente viene preso in esame per fare i confronti (l’ultimo prima dell’apocalisse Covid) il traffico dei viaggiatori delle tratte tra la Sardegna e Roma è diminuito nel 2022 del 30%, mentre quelle verso Milano del 28%. Solo nell’aeroporto di Cagliari, l’unico di cui si hanno i dati relativi ai singoli voli, si sono persi per strada 445mila passeggeri. Ma la flessione è generalizzata. Ed è probabile che il conto salva ad almeno 600mila passeggeri quando si aggiungeranno le statistiche di Olbia e Alghero.

Le previsioni

Nel 2023 non andrà molto meglio. Anche perché lo schema utilizzato per regolare la continuità territoriale è sempre lo stesso. Meno collegamenti con i due maggiori scali italiani e prezzi fuori controllo per i non residenti. Un viaggio, tra andata e ritorno, può costare fino a 600 euro. A certi prezzi è normale che i turisti cambino la destinazione finale.

Il documento

«Occorre rilevare che anche per l’anno in corso, gli effetti delle pesanti riduzioni dei voli in continuità territoriale incideranno in modo significativo sul totale dei passeggeri nazionali e complessivi, con una previsione di circa 350.000 passeggeri in meno rispetto al 2019 trasportati sulle due tratte, nonostante il reingresso di Ita su entrambe

le destinazioni di Linate e Fiumicino», si legge nella relazione sul Bilancio 2022 della Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari.

La riduzione del principale canale di collegamento tra la Sardegna e la Penisola preoccupa non poco gli addetti ai lavori. Il crollo 30%, in un anno che ha segnato la ripresa del traffico aereo, fa riflettere. Sui motivi del calo gli analisti della Sogaer non hanno dubbi: «Responsabile di tale situazione sono state le regole del bando di continuità territoriale», che hanno portato a «forti riduzioni nelle frequenze giornaliere».

I motivi

Ma c’è anche l’allarme sui prezzi: «Sulla contrazione del traffico ha certamente influito il fatto che, a differenza del passato, nel periodo di vigenza di questo bando i costi dei biglietti erano calmierati esclusivamente per i residenti nell’isola o categorie equiparate. Mentre per i non residenti invece vi è stato un regime di libero mercato con rilevante incremento del prezzo dei biglietti che ha spinto gli utenti a cercare biglietti a prezzi più economici su altri aeroporti. Certamente un modello di continuità con liberalizzazione del prezzo sulla tratta per i non residenti», conclude la relazione, «determina una generalizzata spinta al rialzo del costo dei biglietti per l’isola con potenziali effetti negativi sull’economia del territorio generata dal turismo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata