Continuità, taglio dei voli: è scontro 

La continuità territoriale aerea diventa terreno di scontro politico. La riduzione delle frequenze rispetto al bando in vigore fino al 2021 ha causato un crollo del traffico passeggeri sui collegamenti tra l’Isola e gli scali di Fiumicino e Linate. Ieri in commissione Trasporti alla Camera gli amministratori delegati delle società di gestione aeroportuale hanno illustrato gli ultimi dati. Il report «dimostra il fallimento della giunta Solinas nella gestione del sistema dei trasporti aerei in Sardegna», attaccano Francesca Ghirra (Progressisti) e Silvio Lai (Pd), i numeri «mostrano una forte riduzione su Cagliari dei passeggeri che hanno volato in continuità, quasi il 20% in meno, nonostante il maggior numero di posti disponibili».

I bandi

Sotto accusa finiscono «i due bandi emanati dalla Giunta di sardoleghista, che ha diminuito le fasce orarie da 6 a 3 su Fiumicino e da 4 a 3 su Milano Linate. Rispetto al 2019 con la giunta Pigliaru, nel 2023 su Fiumicino i voli si sono ridotti del 17% e su Milano addirittura del 32,5%». Nelle ultime settimane le criticità maggiori sono state segnalate nei collegamenti con Roma: nella fascia pomeridiana e serale non si vola. «Ci sono buchi di 6-7 ore che non si erano mai visti».

L’assessore ai Trasporti Antonio Moro risponde agli attiacchi e parla di una «ricerca di un’inutile quanto pretestuosa polemica politica che mortifica la verità sostanziale dei fatti e anche il buonsenso». Per l’esponente della Giunta Solinas «paragonare i dati del traffico aereo in Sardegna nell’anno in corso escludendo tra l’altro quelli della stagione estiva appena incominciata, con i dati dell’anno record 2019 che ha preceduto il tracollo del trasporto aereo nell’Isola, in Italia e nel mondo, a causa della pandemia da Covid, è infatti incongruo e fuorviante, perché raffronta tra loro entità non commensurabili e non paragonabili».

La novità

Intanto ieri Ita Airways ha programmato quattro voli addizionali sulla rotta Cagliari-Linate nelle giornate del 24 e 25 giugno. La compagnia aerea ha inoltre confermato l’impegno a incrementare la capacità dei voli nei collegamenti da e per la Sardegna per gestire le criticità che si sono manifestate anche nello scorso fine settimana. «L’assessorato e le compagnie aeree che operano nelle tratte della continuità territoriale», ha detto l’assessore ai Trasporti Antonio Moro, «sono impegnati a ridurre al minimo il disagio patito dai sardi, soprattutto nelle giornate in cui si registra un sensibile incremento del traffico aereo ».

La protesta

Ieri è stata un’altra giornata di disagi a causa dello sciopero dei lavoratori del settore aeroportuale. Nell’Isola sono stati cancellati nove collegamenti: cinque di Ryanair a Cagliari, altri due ad Alghero e due di EasyJet a Olbia. Ita Airways ha soppresso 42 tratte in tutta Italia. Ad Alghero un sit-in dell’Ugl, per dire no al contratto di solidarietà proposto dalla Sogeaal. Il sindacato rilancia con la richiesta della stabilizzazione dei precari e il rispetto del contratto nazionale del lavoro, specialmente per quanto concerne i premi di produzione.

