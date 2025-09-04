Continuità, sì alla proroga fino a marzo 

Continuità territoriale, ora è ufficiale: i contratti con le compagnie aeree che gestiscono il servizio a Cagliari, Alghero e Olbia sono stati prorogati per tutta la “winter season”, la stagione aeronautica invernale che andrà dal 26 ottobre al 28 marzo. Tutte le compagnie hanno accettato nelle scorse settimane la proposta inviata dall’assessorato ai Trasporti. Aeroitalia, che ha in affidamento le rotte di Cagliari e Olbia, ha già inserito nei giorni scorsi i biglietti dei voli programmati fino alla primavera. Nelle prossime ore anche Ita Airways (Alghero) e Volotea (Olbia) aggiorneranno i propri canali di vendita.

Il vertice

Intanto ieri i sindacati confederali hanno incontrato l’assessora Barbara Manca che ha illustrato il nuovo Piano regionale dei Trasporti varato dalla Giunta. Il giudizio di Cgil, Cisl e Uil è – nonostante alcune diverse sfumature – abbastanza univoco: i sindacati apprezzano che dopo diversi anni di attesa sia stato proposto un progetto complessivo ma sui contenuti si potrebbe fare di più. «Apprezziamo quello che consideriamo un avvio di un confronto che dovrà articolarsi in altri appuntamenti per affrontare temi specifici», spiegano il segretario della Cgil Fausto Durante e il segretario regionale Filt Cgil Arnaldo Boeddu. «Forse ci vuole una visione di futuro un po’ più ambiziosa, bisogna scommettere su un progetto che faccia uscire l’Isola dall’arretratezza per farla approdare in un sistema innovativo e super avanzato».

Anche la Cisl riconosce «l’importanza strategica» del Piano e il «merito di voler dotare, finalmente, la nostra regione di uno strumento indispensabile per programmare e realizzare un sistema di mobilità moderno». Tuttavia, sottolineano il segretario generale Pier Luigi Ledda e la segretaria generale della Fit Cisl Claudia Camedda, «riteniamo che il Piano, nella sua formulazione attuale, non esprima sino in fondo l’ambizione necessaria per garantire alla Sardegna una strutturazione infrastrutturale capace di sostenere, negli anni a venire, lo sviluppo, la coesione e il pieno diritto alla mobilità dei cittadini».

Le voci

Secondo la segretaria generale della Uil Sardegna Fulvia Murru e il segretario generale della Uiltrasporti Valerio Mereu, il Piano «non può rimanere un documento tecnico, deve diventare un'opportunità di sviluppo e giustizia sociale». La Uil ha portato al tavolo diverse proposte per superare insularità e doppia insularità. «Proponiamo una continuità territoriale estesa e sociale. Non solo voli da e per Cagliari, Olbia e Alghero, ma anche collegamenti con tariffe calmierate per lavoratori pendolari, studenti, per chi viaggia per cura ma anche per i cittadini con legami familiari fuori dall’isola. Tariffe particolareggiate anche per chi è residente nelle isole minori e anche un “bonus mobilità sociale” per calmierare i costi di chi subisce la doppia insularità».

L’assessora Manca racconta di un «incontro positivo», occasione «per raccogliere le prime istanze e partire con la condivisione e il confronto con tutti i portatori d’interesse. Non si tratta di un documento definitivo, ma di uno schema preliminare che ora verrà arricchito con tutti i contributi».

