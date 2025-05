«Continuità, sì al modello Baleari» 

Si stima un aumento del traffico di circa due milioni di passeggeri in più all'anno, con un impatto economico di quasi quattrocento milioni e circa mille nuovi posti di lavoro. È il modello Baleari applicato alla Sardegna, simulato ieri mattina nell'incontro “Oneri di servizio pubblico servizio e intermodalità”, organizzato da Confapi Sardegna al Costa Smeralda. Con una revisione del sistema degli oneri di servizio pubblico, sconti dedicati ai residenti che incentivino la domanda aprendo il mercato alla libera concorrenza, il modello Baleari potrebbe far volare ad alta quota i tre aeroporti dell'Isola.

Gli esperti

«Il modello alternativo avrebbe un effetto moltiplicatore: le Baleari hanno tre aeroporti come la Sardegna ma sono in grado di attrarre un traffico molto più rilevante di passeggeri, 44 milioni nel 2023 contro il 9,6 milioni della Sardegna, grazie anche al loro sistema di oneri di servizio pubblico e all'introduzione di uno sconto del 75 per cento per i residenti», ha spiegato l'economista dei trasporti dell'università Milano Bicocca, Andrea Giuricin, autore dello studio commissionato da Confapi per contribuire a trovare soluzioni che rispondano alle reali esigenze di mobilità dei sardi.

La Regione

«Il nostro modello di continuità non va nella direzione delle Baleari, la scelta non è ideologica, parlano i dati: la quota di mercato lasciata libera dall'attuale decreto ministeriale, che ci collega con Roma e Milano, non ha incrementato le frequenze», ha replicato l'assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, che punta a un modello di continuità basato sulla regolarità dei collegamenti. Una continuità territoriale che risponda bene alle esigenze dei nostri cittadini: aumento delle frequenze, tariffe più basse e ampliamento delle categorie ammissibili alle agevolazioni delle tariffe concordate», ha aggiunto Manca, «specificando che il bando sarà lanciato ad aprile prossimo.

Il settore

Secondo l'amministratore delegato della società Geasar che gestisce lo scalo olbiese, Silvio Pippobello, il modello spagnolo potrebbe non essere supportato dalla capacità infrastrutturale dei tre aeroporti: «La nostra capacità aeroportuale regionale è adeguata a sopportare l'aumento dei volumi di traffico generati dal modello Baleari? A Olbia, per esempio, non si può fare una seconda pista». Non solo voli e aerei, per un'Isola più connessa è necessario definire un piano integrato della mobilità, a partire dalla rete ferroviaria. «Per avere una rete ferroviaria efficiente ci vogliono cinque miliardi», ha detto il presidente della Commissione trasporti del Senato, Salvatore Deidda. E, ha affermato Manca, «gli investimenti ferroviari inseriti nell'accordo tra ministro dei Trasporti e Rfi destinati alla Sardegna sono solo lo 0,2 per cento contro il 16 per cento della Sicilia: per noi, gli investimenti su ferro hanno un valore che gli indicatori di mercato non colgono, sono preziosi per sostenere altre politiche come quelle contro lo spopolamento, l'abbandono scolastico e per la salute».

In treno

Ed è per questo che l'assessora ha inserito nel Piano regionale dei trasporti la linea ferroviaria Abbasanta Nuoro, unica provincia italiana a non essere collegata con la ferrovia. All'incontro, moderato dal presidente Confapi Sardegna, Giorgio Delpiano, hanno partecipato anche il presidente della Commissione regionale trasporti, Roberto Li Gioi, e il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.

