«Continuità, serve una gara d’appalto unica» 

AeroItalia è pronta a dire addio ad Alghero per via degli alti costi aeroportuali imposti dalla Sogeaal. Il bando per la continuità territoriale, in scadenza il prossimo 2 luglio, rischia di andare deserto. «È maturo il tempo per poter promuovere una gara unica per i collegamenti tra i tre scali sardi e gli aeroporti di Roma e Milano», propone il segretario regionale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu. «Il fatto che Aeroitalia abbia per tempo annunciato di non voler partecipare alla prossima gara di Alghero deve essere utilizzata dall’attuale giunta per mettere in campo più strategie tutte basate sia a tutela dei sardi e di chi vorrà raggiungere la nostra isola sia per evitare che rotte messe a bando ma considerate non appetibili da parte delle compagnie possano andare deserte».

La Fit Cisl chiede invece «nuove regole» per la continuità territoriale. «Il rischio che stiamo correndo, inseguendo l’allarme lanciato dai vertici di Aeroitalia è che si riduca il problema o ad un aumento delle risorse e delle compensazioni o all’abbattimento delle tasse aeroportuali», dice segretario regionale Gianluca Langiu, «riteniamo invece che la politica debba soffermarsi maggiormente sulla qualità del servizio svolto finora, sul rispetto di quanto previsto dal bando per tutte le tratte, non dimenticando che la continuità territoriale aerea nasce a garanzia della mobilità per i sardi e deve prevedere paletti ben precisi nell’interesse dell’utenza».

