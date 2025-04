Continuità, scontro Regione-Aeroitalia 

Decine di voli cancellati in modo unilaterale in contraddizione con quanto previsto dal decreto ministeriale e dal contratto di servizio, richieste di modifiche orarie «non congrue» perché troppo differenti dal piano presentato dalla compagnia e approvato dalla Regione. «Questo modus operandi di Aeroitalia non rispetta gli obiettivi della continuità territoriale aerea», dichiara in una nota durissima l’assessora ai Trasporti Barbara Manca.

Il tavolo

Che ieri, per discutere di queste criticità, ha convocato i rappresentanti di Aeroitalia in una riunione straordinaria del comitato paritetico di monitoraggio del trasporto aereo, presenti lo staff assessoriale, i vertici di Enac Sardegna. A stretto giro, la replica del Ceo della compagnia Gaetano Intrieri: «Dispiace constatare che, ancora una volta, invece di analizzare i dati concreti, si preferisca fare propaganda politica. Aeroitalia ha aumentato del 12% la capacità sulla rotta Cagliari- Roma rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo il massimo che la tratta è in grado di assorbire in termini di domanda e sostenibilità operativa. A fronte di questo sforzo, stiamo offrendo un servizio con livelli di regolarità e puntualità mai registrati prima».

Per l’assessora «non è accettabile che cancellazioni e modifiche orarie di voli facenti parte dell'offerta strutturale del contratto di continuità vengano comunicate unilateralmente dal vettore senza il necessario nulla osta della Regione Sardegna». Al tavolo, i servizi della Regione hanno contestato anche alcune difformità rispetto alle regole stabilite dal decreto in merito al trasporto delle attrezzature delle società sportive, del divieto di sovrapprezzi e commissioni anche sugli "ancillary" (posti a sedere, bagagli aggiuntivi, eccetera) per i passeggeri residenti e, infine, dei lunghi tempi di rimborso del costo dei biglietti in caso di cancellazione. In generale, ha fatto notare Manca, «abbiamo impostato un dialogo costruttivo e collaborativo con tutte le compagnie aeree impegnate nella continuità, ma non possiamo tollerare violazioni del contratto che ricadono direttamente sul diritto alla mobilità dei cittadini. Su questo siamo e saremo molto intransigenti e vigileremo a tutela dell'interesse primario del servizio pubblico».

La replica

Secondo Intrieri, «le critiche mosse dalla Regione non trovano alcun riscontro nei numeri e nei fatti. Sarebbe forse più utile che l’assessora e la Giunta, anziché concentrarsi su problemi che non esistono, riflettessero seriamente sui contenuti del nuovo bando che stanno predisponendo. In particolare, sarebbe opportuno che fosse finalmente prevista una clausola sociale a tutela dei duecento validissimi lavoratori sardi attualmente impiegati da Aeroitalia, che meritano garanzie e riconoscimenti adeguati». Infine, «Aeroitalia ribadisce il proprio impegno nel garantire collegamenti affidabili, puntuali e sostenibili per la Sardegna, con uno spirito di servizio che dovrebbe essere riconosciuto e valorizzato, non strumentalizzato».

