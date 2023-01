Continuità, salvagente per Alghero 

«Abbiamo mantenuto l’impegno di avviare la procedura negoziata nel più breve tempo possibile», spiega l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, «in tempo utile per consentire allo scalo di Alghero di contare sui voli in continuità territoriale anche dal 17 febbraio prossimo».

Via libera alla procedura negoziata per salvare la continuità territoriale ad Alghero. Le compagnie aeree avranno tempo fino al 31 gennaio per presentare le offerte, dopo che nella prima gara pubblica – conclusa a fine dicembre – era andata deserta.

Per assicurare i collegamenti con Roma e Milano dal 17 febbraio sarà necessario uno sprint: tra l’eventuale aggiudicazione delle rotte, la presentazione dei piani di volo, l’ok dell’Enac e gli altri passaggi burocratici si arriverà probabilmente a mettere in vendita i biglietti a pochi giorni dalla scadenza.

I nodi

Resta l’incognita sull’interesse delle compagnie per lo scalo Riviera del Corallo, nonostante i 14 milioni di euro messi sul piatto dalla Regione per le compensazioni economiche.

«Abbiamo mantenuto l’impegno di avviare la procedura negoziata nel più breve tempo possibile», spiega l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, «in tempo utile per consentire allo scalo di Alghero di contare sui voli in continuità territoriale anche dal 17 febbraio prossimo».

Nel frattempo, ieri anche Volotea è stata autorizzata alla vendita dei biglietti sulla rotta Olbia-Roma. La compagnia spagnola – che ieri ha annunciato anche il decollo di due nuove destinazioni nello scalo gallurese: Madrid e Nizza - ha anche ricevuto il via libera dall’assessorato al piano voli: dopo l’ok dell’Enac potrà inserire i biglietti sul proprio sito internet. Come dovrebbe fare in queste ore Ita Airways per i collegamenti nello scalo di Cagliari. Resta da completare la procedura per la tratta Olbia-Milano, affidata a AeroItalia.

La privatizzazione

E ieri Lufthansa ha presentato ufficialmente al ministero dell’Economia un’offerta per acquisire il 40% di Ita. In realtà la proposta per ora prevede la sottoscrizione di un memorandum d’intesa, che poi sarà seguito dai negoziati veri e propri. La compagnia tedesca prevede «di concordare l’acquisizione iniziale di una quota di minoranza e prevede opzioni per l’acquisto delle restanti azioni in un secondo momento», si legge in una nota.

I colloqui iniziali «si concentreranno principalmente sulla forma di un possibile investimento azionario, sull’integrazione commerciale e operativa di Ita nel gruppo Lufthansa nonché sulle conseguenti sinergie». In caso di raggiungimento di un accordo vincolante, la sua attuazione sarebbe soggetta all’approvazione delle autorità competenti.

Le intenzioni

«Per Lufthansa Group, l’Italia è il mercato più importante al di fuori dei suoi mercati interni e degli Stati Uniti. L’importanza dell’Italia sia per i viaggi d’affari che privati risiede nella sua forte economia orientata all’esportazione e nello status di uno dei migliori luoghi di vacanza d’Europa», conclude la nota.

Nessuna offerta dal gruppo Air France-Klm, che comunque «continuerà a seguire con attenzione il processo di privatizzazione e ribadisce il suo forte interesse a mantenere relazioni commerciali con Ita». E al futuro della compagnia statale è legata anche la continuità territoriale nell’Isola: Ita gestirà fino a ottobre 2024 le rotte nello scalo di Cagliari e potrebbe tornare in campo anche per Alghero.

