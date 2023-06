Continuità, ritardi  e cancellazioni:  weekend a rischio  

Tra le ragioni dello sciopero c’è la situazione dei lavoratori delle imprese di handling, definita «inaccettabile» dai sindacati. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo chiedono «salari dignitosi e tutele per una migliore qualità della vita e stop alla concorrenza pagata con il sudore e la vita dei lavoratori e delle lavoratrici dell’handling. È necessario arrivare quanto prima a un rinnovo contrattuale che restituisca potere d’acquisto ai salari e dignità alle migliaia di lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, in condizioni assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti».

Nel primo vero weekend di apertura della stagione turistica ecco uno sciopero: domani sarà una giornata difficile per i trasporti aerei a causa di cancellazioni e ritardi, legati alla protesta del personale di terra degli aeroporti, dei dipendenti dell’Enav e di alcune compagnie aeree. Ita Airways ha soppresso 116 voli – tra tratte nazionali e internazionali – di cui due nell’Isola. Ma non è escluso che nelle prossime ore la lista si allunghi.

I motivi

Tra le ragioni dello sciopero c’è la situazione dei lavoratori delle imprese di handling, definita «inaccettabile» dai sindacati. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo chiedono «salari dignitosi e tutele per una migliore qualità della vita e stop alla concorrenza pagata con il sudore e la vita dei lavoratori e delle lavoratrici dell’handling. È necessario arrivare quanto prima a un rinnovo contrattuale che restituisca potere d’acquisto ai salari e dignità alle migliaia di lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, in condizioni assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti».

Allo sciopero parteciperà inoltre il personale di terra di varie compagnie aeree come Air Dolomiti, Emirates, Vueling, American Airlines e Volotea.

Il piano

Ita Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri e cercherà di far partire sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. «Il 60% riuscirà a volare nella stessa giornata del 4 giugno», annuncia la compagnia. «I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 4 giugno, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 9 giugno 2023».

Nell’Isola la compagnia ha soppresso il Cagliari-Linate della 15.10 e il Linate-Cagliari delle 13.10. L’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti: in Sardegna non potranno essere cancellati l’Olbia-Napoli e l’Olbia-Venezia di EasyJet, il Cagliari-Napoli e il Verona-Cagliari di Volotea, il Cagliari-Torino e il Cagliari-Rimini di Ryanair.

Lo scenario

L’estate alle porte rischia di essere caratterizzata da diverse proteste in tutta Europa. E come spesso succede gli scioperi negli altri Paesi (soprattutto Francia, Spagna e Inghiterra) si riflettono sulla regolarità dei trasporti in Italia. Sull’argomento è intervenuto ieri il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: «Il diritto allo sciopero è sacro, ma occorre preservare i sorvoli e garantire la continuità del servizio al 100% dei voli che attraversano lo spazio aereo degli Stati Membri che non partecipano allo sciopero», ha detto durante il Consiglio Trasporti in Lussemburgo.

E da qualche giorno c’è un nuovo collegamento nell’Isola: giovedì AeroItalia ha inaugurato il volo Olbia-Perugia, che avrà due frequenze settimanali fino al 10 settembre.

