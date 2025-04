Polemiche sulla continuità. L’assessora ai Trasporti, Barbara Manca: «Aeroitalia ha chiesto di potenziare i voli, abbiano dato il nullaosta. Forse ha abbondato e ora li cancella. Non è accettabile». Per la compagnia è una tempesta in un bicchiere d’acqua: i tagli riguardano alcune frequenze su Roma poco “frequentate”. Ponti di aprile, è boom di arrivi nell’Isola.

