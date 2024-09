«Continuità, ora garanzie da Aeroitalia» 

L’assegnazione delle rotte in continuità ad Aeroitalia è ufficiale e tra pochissimo sarà autorizzata la vendita dei biglietti, ma la sensazione di incertezza sul futuro del regime di voli agevolati continua a serpeggiare nella politica sarda. La compagnia gestirà i voli agevolati che collegano Cagliari con Roma e Milano e Olbia con Milano (Sull’Olbia-Roma, Aeroitalia si dividerà il servizio senza compensazioni economiche con Volotea). I dubbi non risiedono solo nel centrodestra, che in Consiglio regionale si occupa di fare l’opposizione l’opposizione. Nel centrosinistra Francesco Agus, per esempio, invita la Regione a «pretendere garanzie da Aeroitalia».

I dubbi

Secondo il capogruppo dei Progressisti, «a oggi la flotta della compagnia che si è aggiudicata per un anno le principali rotte in continuità territoriale non sembra pienamente idonea a garantire le frequenze necessarie ad assicurare ai sardi una continuità territoriale sufficiente, soprattutto nella stagione estiva e nel periodo delle festività natalizie». Agus osserva che «per quanto riguarda il trasporto aereo questo sarà senza dubbio un anno di transizione in attesa di un nuovo modello». Tuttavia «è prioritario, in questa terra di mezzo, lavorare per evitare ogni possibile problema per i passeggeri sardi e per i turisti che, in ogni stagione, desiderano visitare la nostra isola». Le perplessità sono legate in gran parte alle frequenze dei voli, quindi «la conseguente richiesta di chiarimento è legata al fatto che l’attuale sistema prevede la possibilità per la regione di negoziare con le compagnie aeree l’aumento delle frequenze rispetto a quelle garantite dal bando in ragione del tasso di riempimento dei voli». Il problema è che Aeroitalia, «stando al suo sito ufficiale, ha a disposizione una flotta estremamente limitata composta da appena 10 aeromobili: basteranno ad assicurare la piena operatività sulle rotte esercitate in regime di continuità, non solo per i livelli minimi previsti dal bando ma anche per i voli aggiuntivi necessari?». Da qui l’appello alla Giunta a concentrarsi su due aspetti: «La creazione di un nuovo modello di continuità che concretizzi finalmente il principio di insularità, la riduzione dei disservizi e dei problemi nel periodo di transizione».

L’opposizione

Per il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci «la presidente Alessandra Todde ha fatto il funerale della continuità». Il quadro che emerge, dice, è totalmente al ribasso: «Meno voli, meno frequenze, durata ridotta del bando in nome di un nuovo modello che ancora devono studiare». Quanto alla compagnia, «sollecitiamo la Giunta affinché si assicuri che siano offerte tutte le garanzie idonee a evitare un’ulteriore compressione del diritto alla mobilità dei sardi». Intanto, «prendiamo atto del taglio del il volo pomeridiano Cagliari-Roma». Il capogruppo di FdI Paolo Truzzu chiede che ne è stato «del provvedimento approvato dalla Giunta precedente, che prevede per tre anni la concessione di aiuti diretti alle compagnie aeree per l’istituzione di nuove rotte, nazionali e internazionali, con gli aeroporti della Sardegna». (ro. mu.)

