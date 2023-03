Continuità, nuovi consulenti 

Nel 2020 il compito era stato affidato alla società Oxera, con sede a Roma, per un compenso di 39mila euro più Iva. La necessità dell’affiancamento di un advisor era venuta fuori dopo l’incontro tra il governatore Christian Solinas e la direzione generale dei Trasporti della Commissione europea. «È stata rappresentata la necessità di acquisire uno studio di mercato che analizzi la domanda e l'offerta di connettività tra la Sardegna e l'Italia», veniva ricordato nella determina che assegnava il servizio a Oxera, «per valutare prioritariamente se esiste un fallimento del mercato che giustifichi la presenza di un regime di oneri di servizio pubblico, e nel caso tale fallimento venga identificato, supporti la definizione delle reali esigenze di connettività che non vengono soddisfatte dal libero mercato».

Il ruolo non è secondario: negli ultimi anni gli uffici di Bruxelles hanno sostanzialmente obbligato l’amministrazione regionale a farsi supportare da esperti esterni, che hanno dovuto portare a termine uno studio preliminare sul mercato dei collegamenti aerei nell’Isola. Un lavoro che in passato era stato affidato all’università di Cagliari.

La Regione cerca un advisor che la affianchi nelle trattative per la continuità territoriale del futuro davanti alla Commissione europea: nelle prossime ore sarà pubblicato il bando dell’assessorato ai Trasporti e inizierà la ricerca della società di consulenza.

I nodi

Le basi

Dalle successive trattative con l’Unione europea uscì un modello di continuità territoriale depotenziato rispetto al passato. Sullo stesso schema si basa anche il bando attualmente in vigore. La riduzione delle frequenze rispetto ai minimi in vigore fino a due anni fa sfiora in alcune rotte il 44%, così come è sceso pure il numero minimo di posti giornalieri (-27%).

Il taglio dei collegamenti con Roma e Milano però sarebbe stato compensato, almeno in parte, con il ripristino della Ct2, la continuità con gli scali minori italiani. Il progetto prevedeva di ristabilire il servizio pubblico sulle rotte verso Bologna e Torino. La Giunta aveva anche adottato una delibera. Ma l’idea si è arenata prima del traguardo.

