Continuità, nuova sfida per Alghero 

All’orizzonte c’è una nuova sfida tra Ita Airways e AeroItalia. Ma le sorprese, quando si parla di continuità territoriale, sono sempre dietro l’angolo: nelle prossime ore la Regione verificherà quante e quali offerte sono arrivate da parte delle compagnie aeree per la gestione dei collegamenti con Roma e Milano nell’aeroporto di Alghero. Il servizio, affidato nei mesi scorsi proprio a AeroItalia (Alghero-Roma) e Ita (Alghero-Milano) scadrà a fine ottobre.

La procedura

L’assessorato ai Trasporti ha bandito a marzo una gara “ponte” per uniformare i termini a quelli degli altri due aeroporti sardi, dove il contratto scadrà nell’autunno del 2024. Le compagnie hanno avuto tempo fino alla mezzanotte di ieri per presentare le offerte. Oggi l’amministrazione regionale dovrebbe ufficializzare le nomine del seggio di gara e della commissione giudicatrice, mentre domani si procederà alla verifica dei documenti arrivati e poi si avvierà la valutazione delle offerte. L’aggiudicazione potrebbe arrivare tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

In campo potrebbero esserci sia Ita che AeroItalia, anche se non si può escludere l’impegno di un terzo vettore, come ad esempio Volotea.

I numeri

Complessivamente l’assessorato ha messo sul piatto circa 9 milioni di euro (5,8 per i collegamenti con Roma e 3,3 per quelli con Milano). Ora ad Alghero è in corso un appalto con una durata ridotta rispetto agli altri due aeroporti: alla chiamata dello scorso dicembre non rispose nessuno. E per la successiva procedura negoziata, quella attualmente in vigore l’Ue impose un orizzonte temporale di otto mesi. Così la Regione ha dovuto pubblicare un bando “ponte”.

Lo scenario

A Cagliari la continuità sarà gestita da Ita Airways fino al prossimo anno, a Olbia invece ci sono due compagnie: AeroItalia assicura il collegamenti con Fiumicino e Linate, Volotea si occupa solo della tratta verso lo scalo romano.

Le tariffe

Mentre Alghero aspetta di capire chi volerà sulle principali direttrici italiane fino al 2024, resta alta l’attenzione sulle tariffe dei voli da e verso l’Isola. Nella settimana di Ferragosto un biglietto, tra andata e ritorno può costare addirittura 820 euro (Volotea). «Ma si tratta di casi limite», avverte l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, «perché si possono trovare voli a prezzi decisamente inferiori. Ho fatto un confronto con altre due località di mare, come Rodi e Tenerife, e devo dire che per un turista è decisamente più conveniente venire in Sardegna. Le tariffe dei collegamenti con la nostra isola sono alti, è vero», ammette Moro, «ma abbastanza in linea con il resto del Mediterraneo».

