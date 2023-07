«Continuità, Nord Sardegna penalizzato»  

Il sistema aeroportuale del Nord dell’Isola rischia di essere penalizzato. È il grido d’allarme lanciato da William Zonca ed Elisabetta Manca di Uiltrasporti Sardegna. «Non corrisponde al vero», è la replica a stretto giro dell’assessore ai Trasporti Antonio Moro, «e la Regione prosegue nel costante monitoraggio dei servizi della compagine che operano in regime di oneri di servizio pubblico, come dimostra la convocazione di mercoledì prossimo del comitato di monitoraggio della continuità territoriale». Per il segretario generale e la segretaria regionale di Uiltrasporti «è necessario intervenire fin da ora affinché siano erogati tutti i servizi propri della continuità territoriale e perché si escluda l’isolamento di un’intera parte dell’isola». Infatti, aggiungono, «mentre la Regione continua a ragionare sul nuovo modello di continuità, i limiti di quello attuale sono riscontrabili ogni giorno». In particolare, «sarebbe auspicabile che la Regione applicasse un maggiore controllo verso i vettori che fino ad ottobre 2024 saranno detentori del servizio in vigore». A questo si aggiunge il fatto che, «a partire dal prossimo ottobre, per chi parte dal Nord Sardegna, sarà impossibile prenotare un volo in connessione e sarà costretto a comprare due distinti biglietti con un conseguente aumento di costi e di tempo per raggiungere la destinazione finale». Per quanto riguarda queste questioni, risponde l’esponente della Giunta, «il tema chiave sul quale la Uil trasporti nicchia è un altro ed è vitale per vedere garantito il diritto alla mobilità dei sardi e riguarda la fusione degli scali del nord Sardegna».

