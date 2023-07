Continuità nelle aziende di Berlusconi 

Continuità, nelle aziende e nella vita famigliare: il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto. Le sue ultime volontà sono state rese note davanti a due testimoni, gli avvocati Luca Fossati e Carlo Rimini, in rappresentanza dei figli, collegati da remoto. Fininvest, che controlla il gruppo televisivo, Mondadori e una ricca quota del 30% di Banca Mediolanum, resta saldamente in mano alla famiglia, con la primogenita Marina che a vrà un ruolo di guida.

Emerge dallo studio del notaio milanese Arrigo Roveda, che ovviamente rifiuta ogni commento con i giornalisti, come aveva anticipato dall'amico di sempre di Berlusconi. Fedele Confalonieri ha escluso «ripercussioni in famiglia e sull'assetto delle aziende controllate o partecipate da Fininvest», così come la possibilità di trovare “sorprese”.

Il presidente di Mfe-Mediaset, la settimana scorsa era presente negli uffici della holding nelle ore dell'assemblea di Fininvest, nella quale non ricopre formalmente alcuna carica. Così come era ancora nella sede milanese di via Paleocapa nella giornata dell'apertura del testamento. «Io francamente non so nulla, non mi rubate niente», dice sorridendo ai giornalisti. Con un fatturato delle società controllate o fortemente partecipate superiore ai cinque miliardi e circa ventimila dipendenti totali, al centro concreto del testamento c'è ovviamente Fininvest.

