Continuità, mobilitazione per Alghero 

Chiuso (deserto) il bando per Alghero, la settimana prossima la commissione giudicatrice dovrebbe riunirsi per assegnare le rotte in continuità di Cagliari e Olbia. L’esito dovrebbe essere migliore rispetto ai collegamenti da e per la città catalana, su cui però molti discorsi potrebbero riaprirsi presto.

Polemica

Fdi Alghero, in una nota, ricorda però gli errori fatti finora: «Rieccoci al paradosso del bando per la continuità territoriale deserto per l'aeroporto di Alghero. Il Nordovest, con una base di viaggiatori più ampia di Olbia, viene snobbato dai vettori. Anche questa volta certamente si procederà con una procedura negoziata, guidata da Enav e commissione Trasporti, presieduta dal nostro deputato Salvatore Deidda, per trovare comunque una soluzione che eviti l’isolamento del territorio», è scritto ancora nel documento di FdI. «Resta però la debolezza di un modello di continuità che va rivisto: via il monopolio sulle tratte e via le rigidità imposte ai vettori. Si passi a un modello di prezzi di riferimento, percentuali di variazione e soprattutto di voucher e contributi ai viaggiatori sardi. Occorre prendere ad esempio il modello Baleari».Non è tenero l’ex governatore Ugo Cappellacci: «Sembra una nuova puntata del format della Giunta Todde, l’isola dei ‘fumosi”», dice il deputato e responsabile del Dipartimento Insularità di Forza Italia, dopo la mancata presentazione di offerte per la continuità territoriale dell’aeroporto di Alghero. «Occorre intervenire con gli strumenti che consentono un intervento urgente della pubblica amministrazione affinché Alghero non resti isolata o ostaggio di tariffe e frequenze incontrollate. Questa legislatura comincia con il segno meno: meno risorse, meno voli, meno rotte. La stessa che caratterizzato la sciagurata esperienza del centrosinistra al governo della Regione quando, regnante Pigliaru, cancellarono la continuità 2 per Bologna, Verona, Napoli e Torino perché loro avevano un’idea diversa».

La proposta

Intanto, è stata depositata ieri dal gruppo di Fratelli d’Italia la proposta di legge nazionale per stabilire che, da gennaio 2025, non si applichi l'addizionale comunale sul diritto d'imbarco dei passeggeri nei tre aeroporti sardi. «Dopo Friuli Venezia Giulia e Calabria, anche la Sardegna deve disapplicare l'addizionale comunale sul diritto d'imbarco dei passeggeri nei tre aeroporti sardi», dice il capogruppo Paolo Truzzu. «Depositeremo anche una mozione, perché riteniamo fondamentale che su un tema così importante si pronunci il Consiglio all’unanimità. L’abolizione della tassa aeroportuale, determinando una riduzione del costo a carico del vettore aereo e, quindi, del costo del biglietto, rappresenta un passo avanti sia nell’applicazione del fondamentale diritto dei sardi alla mobilità che nella crescita economica dell’Isola».

Il sindacato

Sulla continuità chiede la linea anche la Uiltrasporti: «Sia garantito un servizio di qualità che tenga conto delle reali necessità dei sardi e della Sardegna», osserva la segretaria Elisabetta Manca. «Auspichiamo che venga trovata al più presto una soluzione per lo scalo algherese».

I costruttori edili

Prende posizione pure l’Ance del Nord Sardegna: «Crediamo sia giunto il momento di mettersi in gioco per elaborare un modello di sviluppo che, partendo dai servizi e dalle infrastrutture, ci porti a condividere una strada per rendere il nostro territorio più attrattivo e contrastare la condizione di isolamento», argomenta il presidente Silvio Alaciator. «Sollecitiamo tutte le parti coinvolte a prendere posizione sia per difendere l’aeroporto del Nord Ovest della Sardegna e sia per favorire il rilancio del territorio».

