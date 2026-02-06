VaiOnline
La mobilitazione.
07 febbraio 2026 alle 00:29

Continuità merci, sit-in al porto di Cagliari 

I Riformatori sardi: l’insularità è una battaglia per la libertà economica 

Dopo aver toccato i porti di Oristano, Olbia, Porto Torres e Arbatax, la mobilitazione dei Riformatori Sardi arriva alla sua tappa conclusiva. Oggi – spiega una nota – «il porto di Cagliari diventerà l’epicentro di una battaglia civile e politica che mira a scardinare un tabù: l’insularità non può e non deve essere ridotta alla sola mobilità dei passeggeri. La battaglia per l’insularità è una battaglia di libertà economica». Appuntamento alle 10 con ingresso in viale La Plaia.

Il sistema produttivo

Sottolinea Michele Cossa: «La Sardegna non è un parco giochi, è un sistema produttivo. Il cuore della protesta è la denuncia di un’assenza pesante: la continuità territoriale delle merci. Mentre il dibattito pubblico si concentra spesso esclusivamente sui voli per i residenti, le imprese sarde affogano in costi di trasporto insostenibili, incertezza nelle consegne e assenza di garanzie strutturali». Proseguono i Riformatori: «Senza continuità delle merci non c'è uguaglianza economica. Un'impresa sarda parte con il freno a mano tirato rispetto a una del resto d'Italia solo per il fatto di operare su un'isola. Questo non è più accettabile».

La Costituzione
La mobilitazione richiama con forza l’articolo 119 della Costituzione, che riconosce le peculiarità delle Isole e impone allo Stato di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. «Il paradosso è che il sistema attuale privilegia il traffico passeggeri stagionale, dimenticando che l’economia sarda vive di esportazioni e importazioni 365 giorni all’anno. La conseguenza è una diseguaglianza strutturale che frena lo sviluppo, uccide la competitività e penalizza il futuro dei giovani sardi».

I costi annui

Nei giorni scorsi l’allarme è stato rilanciato da Coldiretti a Cagliari durante un’assemblea di categoria: «Trasportare merci dalla Sardegna è diventato sempre più caro e per molte aziende agricole e agroalimentari il costo della logistica è ormai una delle principali cause di crisi. In cinque anni i rincari hanno raggiunto il 50%, con aumenti medi annui intorno al 10%, erodendo i margini, mettendo sotto pressione i bilanci e ampliando il divario competitivo con il resto d’Italia e d’Europa».

