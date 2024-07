Continuità, l’ombra del ricorso al Tar 

Prestiti, plusvalenze da decine di milioni di euro realizzate sfruttando le opportunità aperte dal Covid. Con un investimento di circa 75 milioni il fondo F2i potrebbe riuscire a controllare l’intero sistema aeroportuale sardo, che vale oltre dieci volte tanto. Nuove critiche alla Regione, che sembra intenzionata a dare il via libera alla privatizzazione con l’ingresso nella holding. Intanto è sempre più probabile che il bando per la gestione della continuità territoriale finisca di fronte ai giudici del Tar, dopo la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

