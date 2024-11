Continuità, la Regione chiama i vettori 

Rimborso e cambio biglietti, modalità di fatturazione, servizi per passeggeri con esigenze ì sanitarie e trasporti speciali, distribuzione dei biglietti secondo gli standard Iata, valutazione di eventuali politiche per offrire voli con tariffe promozionali nei periodi di minor affluenza di passeggeri. Sono alcuni dei punti affrontati martedì al Comitato di monitoraggio per la continuità territoriale aerea in Sardegna, convocato dall’assessora regionale Barbara Manca, presenti i vertici dell’assessorato e della Direzione generale, il direttore territoriale di Enac Roberto Solinas, l’ingegnere Fabrizio Ricci di Enac, e i rappresentanti delle compagnie aeree Aeroitalia, Ita Airways e Volotea.

Le richieste

«L'incontro ha avuto carattere fortemente operativo e abbiamo richiesto ai vettori approfondimenti concreti su aspetti chiave del servizio che toccano direttamente i diritti e le esigenze dei cittadini», sottolinea Manca. «Le compagnie aeree coinvolte nella continuità territoriale devono garantire per decreto il rispetto degli impegni e fornire risposte operative alle problematiche che abbiamo individuato». L'obiettivo di questo comitato - prosegue l’assessora - è «assicurare ai passeggeri un servizio aereo che risponda appieno alle esigenze di mobilità, evitando disagi e risolvendo tempestivamente le criticità.

La polemica

A margine, botta e risposta tra Manca e il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, che dice l’assessora «annuncia trionfalmente la riunione del comitato di monitoraggio della continuità territoriale. E se ne accorge soltanto ora?. Se ci ha messo ben sette mesi a finire di leggere il decreto che prevede questo organismo, non le basterà un’intera legislatura per interpretare anche gli altri atti».

La replica: «Capisco che Cappellacci possa sentire l’esigenza di cercare visibilità con attacchi di vario genere alla Giunta Todde, dalla sanità ai trasporti, ma il nostro obiettivo è più concreto: lavorare per risolvere problemi, compresi quelli lasciati irrisolti dai suoi alleati di centrodestra, che ancora oggi impattano sul trasporto dei sardi. Se vuole concretamente condividere riflessioni e suggerimenti lo invito ad un più efficace e costruttivo confronto diretto negli uffici dell'assessorato».

RIPRODUZIONE RISERVATA