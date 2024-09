Continuità, la giungla delle tariffe 

Biglietto Cagliari-Milano: chi sceglie la tariffa dedicata ai residenti in Sardegna paga circa 160 euro, mentre i turisti – o in generale chi non abita nell’Isola – spendono la metà. Sono i paradossi della continuità territoriale in bassa stagione, dopo un’estate di prezzi alle stelle.

È sufficiente provare ad acquistare un volo sul sito di Aeroitalia, la compagnia che gestisce la continuità a Olbia e Alghero (ma tra poco più di un mese potrebbe dire addio alla Riviera del Corallo) e a fine ottobre esordirà a Cagliari. I passeggeri non residenti, specialmente tra novembre e dicembre, riescono a strappare prezzi da vera low cost: 40 euro a tratta, 80 euro per un viaggio andata e ritorno. I sardi invece hanno tariffe meno convenienti: il prezzo è fisso, 76 euro all’andata e 86 al ritorno, che ci sia il sole o la pioggia. Il tetto massimo è stabilito – come sempre – dalla Regione, e di solito le compagnie non si discostano tanto da quel parametro. Una beffa?

Ognuno la pensa come vuole, ma bisogna considerare che si tratta di due tariffe ben diverse. Quella “libera” per i non residenti è più economica, certo, ma ha meno garanzie: il biglietto non è rimborsabile e nel caso si voglia cambiare orario o data di partenza bisogna pagare una penale. E poi c’è compreso nel prezzo solo uno zaino (40x30x20 centimetri) da portare in cabina.

La tariffa per i passeggeri residenti nell’Isola (estesa, durante l’inverno, anche a chi viaggia per lavoro) prevede invece la possibilità di caricare un bagaglio da 23 chili nella stiva e di portare a bordo un trolley e una borsa piccola. Il cambio del biglietto poi è sempre gratuito. Insomma: si tratta di due servizi completamente diversi. Infatti se un “non residente” in Sardegna prova ad aggiungere al preventivo i bagagli spende più di un residente.

La convenienza economica però è innegabile e in tanti casi viene preferita anche dai passeggeri sardi. C’è chi acquista i biglietti con un prezzo per turisti nonostante abbia le carte in regola per pretendere quella “agevolata” (in questo caso più cara).

Una strategia che ha preso corpo da quando è stata abolita – circa tre anni fa – la tariffa unica. E che in questi giorni salta ancora di più agli occhi perché Aeroitalia propone tariffe più basse rispetto a quelle di Ita Airways, la compagnia che attualmente gestisce le rotte in regime di continuità territoriale a Cagliari. Sui social network c’è chi grida alla beffa. E chi invece mette l’accento su un aspetto: i residenti in Sardegna che vogliono risparmiare acquistando un biglietto con tariffa libera sono costretti a dichiarare il falso. Le polemiche, quando si parla di continuità, non mancano mai.

