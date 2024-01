Continuità, Ita mette in vendita i voli estivi 

La conferma di quanto anticipato ieri è arrivata più veloce della luce. ITA Airways ha comunicato che, a seguito delle autorizzazioni ricevute dalla Regione Sardegna e da Enac, ha avviato la vendita dei biglietti dei voli in continuità territoriale tra Cagliari e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate per la prossima stagione estiva. In sostanza, si potranno acquistare i biglietti dal 7 aprile per tutto il periodo cruciale per l’economia sarda dal punto di vista turistico.

Le rotte Ita

La compagnia, che gestisce le due rotte in esclusiva fino al 24 ottobre 2024 opererà i seguenti voli: sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa 7 frequenze giornaliere fino a settembre (una frequenza in più rispetto a quelle previste dal decreto d’imposizione degli oneri per il mese di aprile) e 8 frequenze giornaliere ad ottobre; sulla rotta Cagliari-Milano Linate e viceversa 5 frequenze giornaliere (una frequenza in più rispetto a quelle previste dal decreto d’imposizione degli oneri nei mesi da aprile a luglio). Sarà possibile acquistare i voli presso le agenzie di viaggio e su tutti i canali di vendita, come il sito ita-airways.com. Con questi operativi ITA continuerà a garantire i voli giornalieri da e per Cagliari assicurando così la mobilità dei cittadini sardi e la connettività con le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali operate da ITA Airways e dai suoi vettori partner.

Le altre destinazioni

Da Alghero e da Olbia per Fiumicino e Linate, invece, il problema non si pone, almeno per i ticket con le tariffe residenti per la prossima estate. Aeroitalia, che gestisce i voli in continuità dagli altri due scali sardi, ha messo in vendita i biglietti senza aspettare il via libera dell’Enac.

La situazione

Resta il fatto – come anche nei giorni scorsi hanno fatto sapere i sindacati, a cominciare da Uiltrasporti – che «è assurdo che ogni sei mesi si verifichino interruzioni nella vendita dei biglietti». Situazione che descrive «un sistema di continuità territoriale obsoleto, non più aderente alla realtà e alle esigenze della Sardegna».

