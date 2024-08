Nel giorno in cui esplode la polemica perché Aeroitalia in agosto cancella 12 voli alla settimana sulla tratta Alghero-Roma, dall’apertura delle buste per la continuità territoriale emerge che la stessa compagnia aerea è, per ora, prima sulle rotte Cagliari-Roma e Cagliari-Milano e sulla Olbia-Milano. Volotea “vince” sulla Olbia-Roma. Al momento Ita è fuori. L’allarme dei sindacati.

a pagina 11