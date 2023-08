Continuità in tilt, Solinas scrive all’Ue 

Alla grande lotteria della continuità territoriale, trovare un biglietto è facile quanto azzeccare un terno secco. Fino a lunedì nessun volo sulla linea Cagliari-Milano, posti col contagocce su tutte le altre rotte. Il controesodo ha mandato in tilt il ponte aereo con la Penisola.

«Il disagio che i cittadini sardi e i turisti stanno vivendo in questi giorni, e da troppo tempo, a causa della carenza di posti sugli aerei, ha raggiunti livelli inaccettabili», dice Christian Solinas. Il dado è tratto: il governatore ha scritto al Commissario europeo ai Trasporti Adina Valean per chiedere un incontro urgente. Sul tavolo c’è il nuovo modello di continuità, quello che dovrebbe entrare in vigore più o meno tra un anno e sostituire l’attuale sistema, sempre più in affanno.

I ritardi

«Ogni giorno mi giungono segnalazioni di persone esasperate che cercano un posto in aereo sulle rotte di continuità, e non riescono a trovarlo dopo essersi sottoposte alle estenuanti attese al computer e al telefono. È ora di dire basta a questo stillicidio che colpisce al cuore il diritto sacrosanto alla mobilità dei sardi e di tutti coloro che per i più svariati motivi viaggiano verso e dalla Sardegna, e che danneggia gravemente la nostra economia turistica», attacca il presidente della Giunta regionale. Che oltre a puntare il dito verso le lacune di un modello di continuità troppo stretto per le esigenze dell’Isola,

chiede a Ita Airways – che gestisce le rotte a Cagliari e Alghero – uno sforzo maggiore. La compagnia nei giorni scorsi ha parlato di un «bando sottodimensionato rispetto alle reali esigenze». Ma spesso il meccanismo di aggiunta dei voli (obbligatorio quando i sistemi di prenotazione evidenziano un riempimento degli aerei) non è reattivo come dovrebbe.

La compagnia

«Occorre una presa di coscienza da parte di Ita, un decisivo cambio di atteggiamento ed una sensibilità», è il ragionamento del governatore. «Ma soprattutto occorre mettere definitivamente un freno ai diktat di una burocrazia europea che mostra di non avere la minima cognizione delle esigenze e dei diritti della Sardegna, e che ha modulato le sue regole in base ad algoritmi totalmente staccati dalla realtà».

Le trattative

Solinas, insieme all’assessore ai Trasporti Antonio Moro, volerà presto a Bruxelles. Dove nei mesi scorsi la Corsica ha ottenuto il via libera a una nuova continuità territoriale che ha suscitato invidie e polemiche. Il numero complessivo di posti offerti sulle rotte agevolate nell’isola francese crescerà del 3,5% (si passa da 2,7 a 2,8 milioni di biglietti in vendita ogni anno), mentre nell’ultima trattativa con l’Unione europea la Sardegna ha dovuto ingoiare – controvoglia – un taglio delle frequenze che in alcuni casi ha raggiunto il 44% rispetto al modello precedente.

«Servono più posti»

Due pesi e due misure? Solinas non ha dubbi: «Alla Sardegna servono più voli e una tariffa che non sia lasciata libera e in balia delle politiche di prezzo e di profitto delle compagnie». Le trattative che verranno avviate nelle prossime settimane partono da un caposaldo: «Il sostegno del Governo nazionale annunciato dai ministri Salvini e Urso su una questione nevralgica come il diritto alla mobilità è fondamentale per far sentire più forte la voce dei sardi in Europa e perché la Regione possa portare avanti il suo modello di continuità territoriale aerea, che sia realmente rispondente alle esigenze dell’intera Isola, alla quale dev’essere garantito il pieno diritto all’accessibilità. È urgente non solo un intervento immediato per garantire i principi della continuità territoriale, ma anche per sostenere la posizione della Regione in Europa nel chiedere una rivisitazione dei criteri per un aumento dei volumi di traffico residenti, e quindi un incremento delle frequenze dei collegamenti».

