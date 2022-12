Continuità, in campo i parlamentari sardi 

Francesca Ghirra, deputata di Alleanza Verdi Sinistra, ha, invece, presentato un'interrogazione al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, per evidenziare l’impossibilità di raggiungere la Sardegna anche via mare. «C'è un problema di fondo legato al sistema della continuità territoriale marittima: non solo le risorse stanziate dal Governo sono passate da 72 milioni di euro all'anno a 30 milioni, ma si è deciso di frazionare il piano della continuità mettendo a gara separatamente ogni singola tratta. Vorrei sapere come il ministro vuole garantire il diritto costituzionale della continuità territoriale da e verso la Sardegna, quante risorse intende investire e come pensa di tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti», osserva Ghirra.

L’Isola è sempre più lontana dal “continente”: i voli scarseggiano e i pochi biglietti disponibili hanno prezzi da capogiro. E mentre in Consiglio regionale si riunisce (oggi) la commissione insularità, a Roma, i parlamentari sardi accendono i riflettori sui disagi subiti sui collegamenti aerei ma anche marittimi.

«Intervenga l’Antitrust»

Silvio Lai, deputato del Pd, è il primo firmatario di una segnalazione, sottoscritta anche da altri parlamentari, inviata all'Antitrust per chiedere l'apertura di un'inchiesta su quanto sta avvenendo proprio nei collegamenti aerei tra le Isole e gli scali di Roma e Milano. «Occorre che l'Autorità intervenga immediatamente per esaminare il comportamento delle compagnie e constatare se sono coerenti, ma deve verificare anche se le procedure di controllo da parte delle istituzioni preposte, in primis il ministero competente, abbiano svolto e stiano svolgendo il proprio ruolo», afferma Lai, «in Sardegna si paga un’inadeguata gestione della Giunta Solinas che promettendo la tariffa unica e cancellando il regime precedente che la garantiva per 8 mesi all'anno, con un tetto tariffario massimo di tre volte nei restanti 4 mesi, si è ridotto alla gestione che è sotto gli occhi di tutti».

L’asse sardo

«D’accordo con tutti i gruppi parlamentari, da gennaio faremo partire un’indagine conoscitiva sulla continuità sia aerea che marittima», aggiunge Salvatore Deidda, presidente commissione trasporti, «per lavorare insieme con tutti gli enti e trovare un modello unico nazionale di continuità territoriale, senza, però, trascurare le differenze e le criticità di ogni singola regione. Le forze politiche sono unite per rimarcare all’Ue che la Sardegna non può prescindere dall’agevolazione nei prezzi aerei».

Ugo Cappellacci, deputato di FI, ricorda di aver, all’inizio della legislatura, presentato un’interpellanza a Salvini affinché l’Europa venga chiamata da Governo a rispettare le norme.«È necessario un intervento politico per il ripristino della tariffa unica, salvaguardando gli sconti dei residenti, ma estendendoli anche agli emirati sardi e ai non residenti: solo così la continuità diventa uno strumento non più da riserva indiana, ma un vero e proprio ponte con la Penisola» , aggiunge Cappellacci. «È stata ripresentata anche la proposta di legge che prevede di trasferire le funzioni e le risorse relative alla continuità marittima dallo Stato alla Sardegna: devono essere i sardi a poter decidere le rotte, gli orari e le frequenze» .

