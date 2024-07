Continuità in affanno tra overbooking e ritardi Si ferma anche il bando 

L’estate è appena iniziata ma gli aeroporti sono già in affanno. Maltempo, scioperi, poco personale di terra, compagnie impreparate per affrontare l’aumento dei passeggeri: il risultato è che ormai gli orari stampati sulle carte d’imbarco sono puramente indicativi. Anche in Sardegna. Secondo le statistiche del sito Flightradar24 nello scalo di Cagliari i voli decollati in ritardo sono il 48% (l’ultimo dato disponibile è relativo alla giornata di martedì) e l’attesa media è di 26 minuti. Sono soprattutto i collegamenti serali a non essere puntuali, in particolare quelli in regime di continuità territoriale. E a volte a incidere sull’orario di partenza è anche l’overbooking, che costringe a rivedere i piani all’ultimo momento.

Fuori programma

È successo lunedì sul Milano-Cagliari di Ita Airways a fine serata: il decollo programmato per le 21.35 è slittato in avanti di quasi un ora, anche perché all’imbarco si sono presentati due passeggeri in più della capienza massima dell’aereo. Steward e hostess hanno cercato due volontari che sono scesi dall’Airbus per prendere il volo successivo, con la promessa di un rimborso di 150 euro.

Gli scali

Scene sempre più frequenti in tutti gli aeroporti dell’Isola. Anche quello di Olbia non brilla per puntualità nelle ultime settimane: il 61% dei voli è in ritardo (fonte: Flightradar24, monitoraggio di martedì) e l’attesa media è di 24 minuti. Migliori le performance di Alghero (38%), dove però influisce il minor numero di movimenti in pista tra decolli e atterraggi. Come ogni estate il trasporto aereo accelera e il sistema mostra i soliti segni di cedimento proprio nel momento in cui il motore dovrebbe andare a pieno regime. E così i passeggeri sono costretti ad attese estenuanti: seduti nell’area partenze, in piedi nei tunnel che portano all’aereo o in cabina prima del decollo. Spesso si trascorre più tempo in aeroporto che in volo.

Nel frattempo anche il bando per la nuova continuità territoriale – al via da ottobre per un anno – si ferma per un fuori programma. Ieri mattina era prevista l’apertura delle buste (virtuali) con le offerte per le rotte nei tre aeroporti sardi. Ma la Regione ha rinviato la seduta della commissione di gara per «verifiche tecniche sulla piattaforma telematica di negoziazione». Cosa è successo? Sembra che le compagnie abbiano incontrato alcune difficoltà nella presentazione di un documento sul sistema informatico SardegnaCat. Nelle prossime ore si saprà quando sarà convocata la nuova riunione. Quasi certamente sarà una sfida tra Ita Airways e AeroItalia, nella quale però potrebbe inserirsi anche Volotea.

L’incognita più grande è legata ai collegamenti nello scalo di Alghero, attualmente gestiti da AeroItalia: la compagnia low cost non avrebbe presentato offerte, concentrando il suo interesse sugli aeroporti di Cagliari e Olbia. Resta da capire quale sarà la strategia di Ita Airways. Non è escluso che le compagnie, nello scalo di Cagliari, possano decidere di volare senza compensazioni economiche: in questo modo le rotte non sarebbero assegnate in monopolio a un solo vettore come invece succede adesso.

