«Continuità, il territorio si mobiliti» 

«Sulla difesa del diritto alla mobilità dei sardi e dell’aeroporto di Alghero le istituzioni del territorio, con capofila il sindaco della Città metropolitana di Sassari, insieme alle forze sociali e associazioni di categoria delle attività produttive, trovino unità e si mobilitino urgentemente», è l’appello contenuto nell’ordine del giorno presentato da Lega, FI, FdI, Udc e Prima Alghero con contestuale convocazione urgente del Consiglio comunale di Alghero.

«Il nuovo regime della continuità territoriale, soprattutto in riferimento al collegamento Alghero-Linate, con un numero di voli che passano da tre a due e in orari del tutto inidonei a soddisfare le esigenze di spostamento in giornata per esigenze di studio, lavoro o motivi sanitari, ci preoccupa molto. La previsione del primo volo per Linate solo alle 9 del mattino e l’ultimo alle 21.30 sono del tutto inutili», dichiarano Michele Pais Pais (Lega), Marco Tedde (FI), Alessandro Cocco (FdI), Raffaele Salvatore (Udc) e Massimiliano Fadda (Prima Alghero).

