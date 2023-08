Continuità, i due pesi dell’Ue: in Corsica più voli e più sconti  

Più collegamenti e biglietti a partire da 23 euro più tasse. La Corsica non ha avuto difficoltà ad ottenere il via libera dalla Commissione europea per il nuovo modello di continuità territoriale, che rimarrà in vigore per quattro anni a partire dal 2024.

Il bando verrà assegnato nelle prossime settimane ma ci sono già alcune certezze: il numero complessivo di posti offerti sulle rotte agevolate crescerà del 3,5% (si passa da 2,7 a 2,8 milioni di biglietti in vendita ogni anno), mentre nell’ultima trattativa con l’Unione europea la Sardegna ha dovuto ingoiare – controvoglia – un taglio delle frequenze che in alcuni casi ha raggiunto il 44% rispetto al modello precedente.

Il report

La disparità di trattamento è evidente, e se ne sono accorti anche ad Ajaccio. Dove nelle scorse settimane il governatore Gilles Simeoni ha riferito all’assemblea corsa le novità sui collegamenti con la Francia.

Nella relazione c’è anche un paragone con la nostra isola, che dimostra la superiorità del modello corso. «Il confronto con la vicina Sardegna è illuminante», si legge nel report, «la Sardegna conta 1,6 milioni di abitanti (circa 350.000 in Corsica). Offre un volume di collegamenti in regime di servizio pubblico di poco più di 3 milioni posti (negli aeroporti di Olbia, Cagliari e Alghero)», contro i 2,8 che offrirà la Corsica. «Il rapporto è vicino a 8 posti in regime di servizio pubblico per abitante corso ogni anno, e solo 2 posti per ogni sardo. In termini di frequenze, sono stati operati quasi 22.000 voli annualmente in Corsica, nei quattro aeroporti dell’isola, a fronte di meno di 17.000 in Sardegna».

I biglietti

E le tariffe? Si parte da 23 euro più tasse per i collegamenti con Nizza e Marsiglia (circa 300 km da Ajaccio), mentre quelli con Parigi (volo di 900 km) costano 66 euro più tasse. In Sardegna un biglietto per Roma (distante 290 km da Olbia e 390 da Cagliari) costa 45 euro più tasse, e 55 euro più tasse quello per Milano (circa 650 km).

Non sono le uniche differenze. La continuità corsa può contare su quattro aeroporti, ben distribuiti sul (piccolo) territorio dell’isola: Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari. E rispetto al sistema sardo, c’è anche un numero di destinazioni in regime agevolato superiore: le rotte sarde sono 6, quelle corse 12. Differente anche la dotazione finanziaria: in Sardegna la Regione stanzia dal proprio bilancio 41 milioni all’anno (ma il costo effettivo, grazie ai ribassi d’asta, è inferiore) mentre la Corsica può contare su 84,3 milioni dal Governo francese.

La bandiera

E poi i corsi possono vantarsi di avere una compagnia aerea tutta loro: la Air Corsica, controllata per il 60 per cento dalla Collectivité Territoriale (l’equivalente della nostra Regione), che ha circa 800 dipendenti e assicura da anni i collegamenti con la terraferma. Un vettore “di bandiera” che in questi giorni la politica corsa sta difendendo dalla possibile concorrenza di Volotea: la low cost spagnola, dopo la continuità sarda, ha deciso di puntare anche sull’isola francese. Ma “Femu a Corsica”, il partito di Simeoni, ha già alzato le barricate.

