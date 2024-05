Continuità, è scontro: «Voli insufficienti nel bando-fotocopia» 

Pochi posti a disposizione, prezzi senza limiti per i turisti. Tutti i difetti dell’attuale continuità territoriale aerea saranno confermati almeno fino a ottobre 2025. Certo, c’erano poche alternative al bando-fotocopia pubblicato nei giorni scorsi dalla Regione. Così spiega l’assessora ai Trasporti Barbara Manca: per varare una vera alternativa «è indispensabile riavviare le trattative con il Ministero e con la Commissione europea». I tempi non sono brevi: «In parallelo stiamo lavorando all’attenta analisi dei dati storici e delle criticità emerse in oltre 20 anni per arrivare ad una proposta forte, efficace e condivisibile con le altre istituzioni coinvolte». Insomma, una procedura troppo lunga e incompatibile con i tempi stretti imposti dal calendario e dalle norme Ue: i bandi devono essere pubblicati almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore.

Le polemiche

Ma sulla scelta della Giunta è già scontro politico: «Il bando copia e incolla certifica le bugie dette dal Campo largo durante la campagna elettorale. Sostenevano che i voli non erano sufficienti e invece ora hanno cambiato idea. Dico di più: il loro bando prevede addirittura frequenze inferiori rispetto a quelle attualmente previste», attacca il presidente del Psd’Az e ex assessore ai Trasporti Antonio Moro.

I finanziamenti

Le criticità dell’attuale continuità territoriale aerea resteranno almeno fino a ottobre 2025. Nel frattempo potranno cambiare, al massimo, le compagnie di riferimento: Ita Airways (Cagliari), AeroItalia (Alghero e Olbia) e Volotea (Olbia).

C’è poi il nodo del budget finanziario per la continuità: i fondi a disposizione per la gara d’appalto sono sensibilmente ridotti rispetto al passato. Appena 26,5 milioni di euro per un anno, mentre nell’ultimo fino era di 48 milioni per 18 mesi.

Su questo aspetto, l’assessora chiarisce che «la riduzione del finanziamento è legata in parte alla differente estensione temporale del bando e in parte al numero dei passeggeri trasportati, che nel corso del 2023 sono, come noto, cresciuti. Questo ha consentito alle compagnie aeree maggiori ricavi ed è dunque calata la necessità di compensazione dei costi, così come è previsto dalle norme del Trattato in materia di Aiuti di Stato».

«Ma con meno soldi a disposizione c’è il forte rischio che la gara per la gestione della continuità nello scalo di Alghero vada deserta», fa notare Moro. «Inoltre la politica dei servizi a terra negli aeroporti controllati da F2i penalizza le compagnie che si aggiudicano il bando, alle quali viene applicata la tariffa massima. A Cagliari invece i costi sono quasi dimezzati».

Attacca anche il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci: «Stesso bando, stessi errori, con meno soldi a disposizione: viaggiare, sia per i sardi che per i turisti, sarà sempre più complicato. Non è un buon inizio».

Il nuovo regime di continuità territoriale aerea verrà accompagnato dal neonato sistema di aiuti sociali, che prevede il rimborso parziale dei biglietti aerei per alcuni passeggeri (in particolare i giovani con meno di 26 anni e gli over 65) in tutte le tratte con l’eccezione di quelle per Fiumicino e Linate. Il provvedimento è stato messo a punto dalla Giunta Solinas, ma l’assessorato guidato ora da Barbara Manca potrebbe estendere i contributi ad altre categorie di viaggiatori.

