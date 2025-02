Continuità, è già scontro sul piano della Giunta 

L’assessorato ai Trasporti comincia a definire la continuità territoriale del futuro e sul tema si scatenano le prime polemiche. Non ci sarà la tariffa unica, ma si punta su un tetto massimo ai prezzi per i turisti e gli emigrati. «Se l’idea è questa, la Giunta Todde sta dismettendo la continuità territoriale», attacca il consigliere regionale Ivan Piras (Forza Italia). «La presidente Todde taglia la tariffa unica che noi introducemmo nel 2013», ricorda il consigliere azzurro, «che garantiva la tariffa agevolata dei residenti e per nove mesi l’anno apriva tale possibilità anche ai nostri emigrati e ai visitatori. Sul punto alza bandiera bianca prima ancora di negoziare con Bruxelles».

La Giunta stia lavorando a una «griglia tariffaria» che consentirà di avere un prezzo standard per i residenti e poi altre agevolazioni per altre categorie di viaggiatori. Una è quella degli emigrati sardi. Il criterio per attribuire sconti e bonus però non sarà quello della nascita nell’Isola. Si guarderà, semmai, alla parentela con un residente. La tariffa per questa categoria non potrà superare più di due o tre volte (al momento si tratta di una ipotesi) quella per i residenti. Con lo stesso meccanismo sarà stabilito anche un tetto massimo ai prezzi per tutti gli altri passeggeri (i turisti).

Un disegno accolto con favore dal segretario generale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu: «Finalmente si abbandona l’ipotesi di una tariffa unica, che non sarebbe stata accolta dall’Ue. La soluzione corretta è mettere un tetto massimo ai prezzi per i non residenti.

Resta tuttavia il modo della tariffa per i residenti. Non si fa alcun cenno di quanto la Regione voglia investire e di quale tariffa per i residenti stiano parlando. Di certo la Filt Cgil non accetterà tariffe che siano maggiori di quelle attuali. Sarebbe un vero salasso».

L’intenzione dell’assessorato ai Trasporti è quella di estendere poi le agevolazioni dedicate ai passeggeri che viaggiano per motivi di lavoro. Ora durante la bassa stagione (ottobre-marzo) hanno diritto alla stessa tariffa ridotta riservata ai residenti: in futuro lo sconto potrebbe valere per tutto l’anno, anche in estate. Il progetto dovrebbe essere varato entro aprile e il nuovo modello di continuità entrerà in vigore a fine ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA