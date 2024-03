Continuità, è già emergenza Tempi stretti per il nuovo bando 

Nel 2019, eletto da pochi giorni, Christian Solinas si trovò con una continuità territoriale in scadenza e un ricorso di Ryanair contro il nuovo modello – ideato dalla Giunta Pigliaru – che sarebbe dovuto partire di lì a qualche settimana. Cinque anni dopo lo scenario è cambiato – non ci sono più battaglie legali all’orizzonte – ma l’emergenza resta. Perché la prossima Giunta regionale avrà pochissimo tempo per definire un sistema di collegamenti aerei con Roma e Milano più efficiente di quello attuale.

Calendario alla mano, la governatrice in pectore Alessandra Todde avrà poco più di un mese. Tempi ristretti che rendono sostanzialmente impossibile una rivoluzione a partire da ottobre, quando scadrà il bando attualmente in vigore.

Le tappe

Il regolamento Ue 1008 del 2008, la bibbia europea in materia di trasporti aerei, impone termini rigidi e difficilmente aggirabili. Per imporre gli oneri di servizio pubblico – cioè l’insieme di regole che riguardano frequenze minime, orarie prezzi – su una rotta è necessario pubblicare sulla Gazzetta ufficiale comunitaria il proprio schema almeno sei mesi prima della partenza dei collegamenti. I contratti con Ita Airways, AeroItalia e Volotea, che gestiscono le rotte negli scali di Cagliari, Alghero e Olbia, scadranno il 27 ottobre. Questo vuol dire che un eventuale nuovo progetto deve essere definito 180 giorni prima, entro il 30 aprile.

Il piano

Ma per arrivare al traguardo sono necessarie analisi preliminari e trattative con la Commissione europea. La Giunta Solinas aveva avviato i contatti con Bruxelles a settembre, quando il governatore e l’assessore ai Trasporti Antonio Moro incontrarono la commissaria ai Trasporti Adina Valean. Un’occasione di confronto politico, in cui si registrò una «grande disponibilità», ma pochi passi avanti dal punto di vista tecnico. E in Europa, si sa, lo scoglio più grande è quello degli uffici e delle direzioni generali.

I punti

I limiti principali dell’attuale sistema sono due: le frequenze ridotte – rispetto al passato anche del 40% – e l’assenza di un limite ai prezzi per i passeggeri non residenti. L’idea, mai abbandonata, è di ripristinare la tariffa unica agevolata per tutti i viaggiatori: una condizione che fino al 2021 era garantita per nove mesi all’anno. Nel programma elettorale di Alessandra Todde i punti fondamentali per il rinnovo della continuità territoriale sono «l’incremento delle tratte e dei posti sui voli» e la «previsione di un prezzo massimo». Ma la Giunta avrà poco tempo a disposizione per definire il proprio modello. Le vie d’uscita sono poche. Una soluzione immediata potrebbe essere quella di ottenere una proroga temporanea – per sei mesi o un anno - dell’attuale sistema, in modo da avere più respiro per un nuovo progetto.

