Continuità, domani il verdetto 

Domani sarà il giorno della verità per il nuovo bando della continuità territoriale. Alle 16.30 scadrà il termine di presentazione delle offerte delle compagnie (dopo che la gara era stata riaperta in seguito ad alcuni problemi legati alla piattaforma SardegnaCat), e subito dopo si procederà all’apertura delle buste. Resta l’incognita Alghero: da vedere se la Regione riceverà offerte per questo aeroporto. Per non parlare dei possibili ricorsi al Tar legati proprio alla riapertura dei termini: è probabile che i manager delle compagnie prenderanno qualche decisione dopo l’esito della gara.

I problemi

Nel frattempo continuano i disagi sui collegamenti con Roma e Milano. Nei giorni scorsi diversi passeggeri hanno rischiato di rimanere a terra nonostante avessero acquistato regolarmente il biglietto. Al momento del check-in si sono ritrovati inaspettatamente in «lista d’attesa». «L’avvio della stagione estiva sta evidenziando gravi disagi per tutti i sardi che usufruiscono, prevalentemente, dei voli in continuità aerea diretti a Roma o Milano per cure mediche, svago o motivi familiari», spiega il consigliere regionale Alessandro Sorgia. «Oltre al fenomeno dei ritardi, ormai cronici, dei voli stanno prepotentemente emergendo anche i disservizi legati alla pratica sistematica da parte dei principali vettori aerei dell’overbooking. Capita, così, che si possa avere, ad esempio, una visitata medico specialistica prenotata a Milano e prima di salire a bordo la compagnia aerea ci comunichi l’impossibilità a effettuare l’imbarco perché il posto che ci era stato precedentemente attribuito è stato assegnato a un’altra persona». Una pratica che «mal si concilia con i principi del regime di continuità territoriale»: per questo Sorgia ha depositato un’interrogazione in cui chiede un intervento della Giunta.

La spiegazione

Ma nei giorni scorsi Ita Airways ha respinto le accuse di overbooking: «Il negato imbarco», ha spiegato la compagnia, «è stato causato dalla presenza di posti “inoperativi” a bordo, su cui non potevano essere sistemati passeggeri per ragioni di sicurezza e che non è stato possibile riparare in tempo per la partenza del volo».

