«Continuità da rivedere, serve un confronto con i sindacati» 

«Lo schema della continuità territoriale è obsoleto e non aderente alla realtà e alle esigenze della Sardegna». Elisabetta Manca, segretaria regionale della Uiltrasporti denuncia le difficoltà registrate sul fronte dei collegamenti aerei con la Penisola e i recenti aumenti sulle tariffe dei biglietti per i residenti. La sindacalista invita a giocare d’anticipo: «Non appena sarà nominato il nuovo assessore ai Trasporti occorrerà istituire un tavolo tecnico che coinvolga vettori, società di gestione degli scali e parti sociali e che lavori al prossimo bando».

I collegamenti della Sardegna con Fiumicino e Linate rischiano di essere condizionati anche dalla bocciatura della Commissione Ue al piano di volo che porta verso la fusione di Ita con Lufthansa. I tecnici di Bruxelles hanno notificato al ministero dell’Economia una serie di rilievi relativi alle dinamiche del mercato compromesse dall’alleanza tra i due vettori. La Commissione Ue ritiene che il via libera alla nuova società possa favorire un aumento dei prezzi e lo scadimento dei servizi. Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione con delega alla Concorrenza è stata netta: «Non siamo contro le fusioni. La decisione può essere contestata di fronte alla Corte». Il ministero dell’Economia ha fatto sapere di aver rimesso mano al dossier per rispondere all’Antitrust Ue. Il termine per le contestazioni scade il 26 aprile.

