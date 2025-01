Continuità, beffa per gli emigrati: «Nessuno sconto sui nostri voli» 

Non sono solo voli e tariffe, ma legami spezzati e sogni infranti. La continuità territoriale dovrebbe essere un ponte con la Penisola per i residenti in Sardegna e anche per i suoi emigrati, ma sta invece diventando un muro invisibile. Il sistema pensato per garantire agevolazioni nei trasporti da e verso l’Isola sta, infatti, penalizzando pesantemente chi è lontano e rende il ritorno a casa sempre più un privilegio per pochi.

I disagi

A farne le spese sono migliaia di sardi sparsi per la Penisola, che non solo devono affrontare tariffe aeree proibitive, ma anche un senso di frustrazione che cresce ogni giorno di più. La promessa di tariffe agevolate per i nativi, quelle che avrebbero dovuto rimettere ordine nel caos dei costi, per ora è rimasta solo sulla carta. L’accordo stipulato in autunno tra Aeroitalia e la Fasi (Federazione delle associazioni sarde italiane) avrebbe dovuto garantire tariffe agevolate anche per i nativi sardi, con una piccola maggiorazione di 15 euro rispetto ai residenti. Ma la realtà è ben diversa: durante le ultime festività natalizie gli emigrati sono stati costretti a sborsare cifre esorbitanti per tornare a casa. Qualcuno invece ha rinunciato.

I motivi

Perché? Aeroitalia e Fasi sembrano trovarsi su due posizioni divergenti. Da una parte, la compagnia aerea sostiene di aver chiuso l’accordo. Dall’altra, la Federazione continua a portare avanti il dialogo, sperando che le tariffe agevolate vengano estese anche ai familiari degli emigrati e che il bagaglio in stiva venga incluso nell’agevolazione.

Le voci

Alessio Deiana, tassista a Milano, racconta la sua esperienza: 750 euro per due biglietti andata e ritorno a dicembre, cifra che lo ha costretto a rinunciare al viaggio ad Arbatax, dai suoi zii. «Non è più possibile», afferma sconsolato, «viaggiare verso la Sardegna a queste condizioni. Non sono nemmeno sicuro che ci sarà un miglioramento questa estate. Mio padre è rimasto a Milano per Natale: non era felice di questo, ma non abbiamo avuto scelta».

Un’altra testimonianza arriva da Onorio Deiana, che ha visto lievitare le spese per tornare a casa. «A dicembre per volare da Milano ho speso 400 euro, e per Capodanno ho deciso di venire in Sardegna in auto», racconta. «Se le cose non cambiano torneremo indietro agli anni Ottanta, quando siamo partiti per cercare fortuna e riuscivamo a rientrare solo una volta all’anno».

Le emergenze

Raimondo Melis, emigrato a Villafranca di Verona, ha dovuto spendere oltre 1000 euro per tre biglietti in condizioni di emergenza. «Sono tornato la settimana scorsa per il funerale di mia madre», dice. «Questa continuità territoriale è solo un mito, ci tiene lontani dai nostri cari, dalla nostra terra». Sebastiano Pisu, invece è residente a Milano e solleva un altro problema: «Non posso più portare il mio cane in stiva. Pesa 12 chili, Aeroitalia non lo fa viaggiare, ma non lo posso lasciare a casa», lamenta, evidenziando di essere costretto a soluzioni alternative, come «prendere un volo da Milano Linate ad Alghero e poi da lì noleggiare un’auto per raggiungere Selargius».

La Fasi continua a fare pressione su Aeroitalia per cercare di ottenere un miglioramento delle condizioni. Il presidente Bastianino Mossa, è chiaro: «Vorremmo una convenzione che quantomeno si avvicini alla precedente e che quindi inserisca nelle agevolazioni anche i nostri familiari. Non è solo una questione economica, ma anche di praticità: oggi siamo lontani da una condizione ideale». La Federazione, spera dunque di trovare una soluzione che includa figli, mogli e mariti e che comprenda anche il bagaglio da stiva, una spesa che al momento aggiunge ulteriori costi.

Ma Aeroitalia, dal canto suo, afferma che l’accordo è stato rispettato. «Ci siamo sorpresi quando abbiamo scoperto che le tariffe agevolate non erano state applicate come previsto», spiega la compagnia. «In ogni caso, le tariffe agevolate sono state pensate per proteggere i nativi da quelle del mercato aereo, che possono diventare esorbitanti».

