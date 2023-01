Continuità, attesa infinita Per la vendita dei biglietti manca l’ultimo via libera 

Volotea ha assicurato alla Regione il proprio impegno gratuito fino a ottobre 2024. In queste ore l’assessorato ai Trasporti sta portando a termine le verifiche dei documenti – come fatto nei giorni scorsi con Ita a Cagliari – prima di dare il via libera alla vendita dei biglietti.

La continuità territoriale però sarà ristabilita a macchia di leopardo: se per l’aeroporto del capoluogo la procedura è ormai al termine, Olbia e Alghero dovranno attendere ancora qualche giorno. Per lo scalo Costa Smeralda la situazione è abbastanza ingarbugliata e la sfida per ottenere il controllo dei collegamenti con Roma rischia di finire davanti al Tar.

L’ultimo miglio è sempre il più lento. Ita Airways ha inviato ieri mattina all’assessorato ai Trasporti – a sei giorni dal via libera della Regione – il piano dei propri voli dal 17 febbraio in poi nello scalo di Cagliari. Ora manca solo il nulla osta dell’Enac, che dovrà verificare la disponibilità degli slot (cioè le bande orarie in cui vengono autorizzati i decolli), ma si dovrebbe trattare di una pura formalità.

Oggi, o al massimo domani, i biglietti saranno messi in vendita sul sito della compagnia di bandiera.

Le differenze

Volotea ha assicurato alla Regione il proprio impegno gratuito fino a ottobre 2024. In queste ore l’assessorato ai Trasporti sta portando a termine le verifiche dei documenti – come fatto nei giorni scorsi con Ita a Cagliari – prima di dare il via libera alla vendita dei biglietti.

I nodi

Ma è probabile che questo passo burocratico inneschi la battaglia legale con AeroItalia, che si era aggiudicata quella rotta nella gara d’appalto con compensazioni economiche e si è vista superare da Volotea.

AeroItalia poi potrebbe decidere di volare gratis sulla Olbia-Roma in attesa delle decisioni del tribunale amministrativo: un passo – annunciato ma non ancora ufficializzato – che è destinato a rallentare ancora di più le operazioni di vendita, perché verosimilmente le frequenze dovranno essere spartite tra le due compagnie. E le trattative non saranno semplici. Infine sulla rotta Olbia-Milano, AeroItalia – prima classificata nella gara d’appalto con compensazioni economiche – attende il via libera dalla Regione, che sta ancora verificando la regolarità dei documenti presentati dalla compagnia.

Il bando

Le operazioni non sono velocissime perché i funzionari dell’assessorato ai Trasporti stanno lavorando pure su un altro fronte, quello di Alghero: la procedura negoziata sarà avviata nelle prossime ore. Le compagnie aeree verranno invitate a presentare la propria offerta per i collegamenti con Roma e Milano.

Le trattative

Intanto oggi sarà un giorno cruciale per il futuro di Ita Airways. La compagnia statale – che gestirà per più un anno e mezzo la continuità a Cagliari e potrebbe tornare in pista per Alghero – dovrebbe ricevere oggi l’offerta di privatizzazione di Lufthansa. I tedeschi dovrebbero proporre al ministero dell’Economia un aumento di capitare di circa 300 milioni di euro per ottenere il 40 per cento delle azioni.

Il piano industriale per il rilancio è già pronto ma per ora è top secret: a questo documento è legato anche il futuro della compagnia nell’Isola.

