Continuità ancora sotto accusa «Serve un bando che tuteli i sardi» 

Il colpo di fulmine non è mai scoccato. E l’ultimo incidente in volo di martedì ha confermato che tra i sardi e Aeroitalia il rapporto non è certo sereno. E se dall’opposizione in Consiglio regionale non nascondono i timori per episodi «inquietanti» che si ripetono con forse troppa frequenza, i sindacati si lanciano contro la compagnia definendo il servizio di continuità territoriale aerea «non all’altezza dei sardi». D’altro canto la maggioranza in Regione ne è certa: la Giunta sta lavorando a nuove regole che obbligheranno le compagnie partecipanti al bando a standard qualitativi e di sicurezza più alti.

Polemiche

Rassicurazioni che non sono certo bastate a placare gli animi dopo la grande paura ad alta quota provata martedì da un centinaio di sfortunati passeggeri.Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Cigl Trasporti, non vuole certo speculare «su un episodio molto delicato quanto drammatico» ma, «non sarebbe sbagliato verificare l’età degli aeromobili e se non sia il caso di inserire come requisito all’interno del bando in continuità, un massimo di anni di anzianità della flotta».

Il sindacalista ricorda che «questo requisito, più volte richiesto dal nostro sindacato, non è mai stato preso in considerazione. Questo a significare che il problema non è e non può riguardare il personale dipendente Aeroitalia, piloti comandanti assistenti di volo ma, c’è un vuoto sui bandi di gara pubblicati dalla Regione».

Valerio Mereu della Uil Trasporti non sembra sorpreso: «Non è la prima volta che il servizio di continuità aerea si dimostra non all’altezza dei sardi. Le flotte che arrivano e partono dall’Isola in regime di continuità sono vecchie ed è per questo che nel prossimo bando pretendiamo che la Regione fissi un’età media di massimo dieci anni per gli aeromobili su cui saliranno i sardi».

Timori

Intanto le polemiche sui collegamenti aerei da e per la Sardegna hanno inevitabilmente invaso il Consiglio regionale. Il primo a esprimersi è stato l’esponente di Forza Italia, Ivan Piras: «Dopo l'episodio avvenuto sul volo Cagliari-Linate, chiediamo alla presidente verifiche rigorose sullo stato degli aerei utilizzati da Aeroitalia sulle rotte sarde prima che venga concessa la proroga, già annunciata dall'assessore».

Il Consigliere per questo motivo preannuncia un'interrogazione: «Si tratta di un evento sul quale è fondamentale fare piena luce sia per garantire la piena sicurezza di chi viaggia sia per tutelare l'immagine della nostra Isola».

Il collega di Fratelli D’Italia, Corrado Meloni, rincara la dose: «L’episodio accaduto sul volo Cagliari-Linate è inquietante. Non si tratta esclusivamente dell’efficienza dei collegamenti, ma della sicurezza dei passeggeri».Infine, Meloni invita «l’assessore Manca a informare tempestivamente sugli esiti degli incontri che sta programmando e sulle iniziative che la Regione intende intraprendere nei confronti della Compagnia».

Certezze

Dall’altra parte della barricata politica ci pensa a spegnere le polemiche Giuseppe Meloni, presidente dell’Assemblea regionale del Pd e da sempre in prima fila davanti alle complesse questioni sui trasporti aerei. «Siamo al lavoro su un nuovo bando che dia più garanzie ai sardi e che venga assegnato nell’interesse della loro sicurezza. Nel frattempo questa Giunta vigilerà costantemente sul rispetto del bando attuale».

Futuro

Ecco perché i riflettori si sono spostati alla definizione del prossimo bando. E più precisamente a Roma, dove Regione, ministero dei Trasporti e rappresentanti della Commissione Europea hanno preso parte a un confronto per definire regole e parametri della gara pubblica.«L’incontro rappresenta il seguito naturale dell'intenso lavoro preparatorio svolto nei mesi scorsi», spiegano dalla Giunta.«Durante la riunione, il Ministero e la Regione hanno illustrato lo schema della nuova continuità territoriale che, come anticipato nelle scorse settimane, punta a migliorare la qualità del servizio offerto ai viaggiatori, garantendo un aumento dei posti disponibili e delle frequenze, una maggiore certezza negli spostamenti e, laddove possibile, una riduzione delle tariffe».

La Commissione europea ha ascoltato il progetto presentato e nelle prossime settimane invierà una nota a Regione e Ministero con le proprie valutazioni.

