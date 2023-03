Continuità aerea, patto sulle tariffe 

Ai passeggeri non residenti Aeroitalia applicherà tariffe massime non superiori a quattro volte il valore di quelle riservate a chi risiede in Sardegna. Gli emigrati sardi invece potranno godere della stessa tariffa agevolata.

Il patto che ha preso forma grazie a una proposta avanzata da Aeroitalia: «Viene incontro alle richieste più volte manifestate soprattutto dai nostri emigrati, che hanno il diritto di poter tornare nella loro terra senza essere costretti a spendere cifre esorbitanti. Con il “price cap” per le tariffe dei non residenti per tutto l’anno, cerchiamo poi di favorire il comparto turistico rendendo le nostre mete di vacanza più accessibili e competitive sui mercati nazionali e internazionali», aggiunge Moro.

Tariffe agevolate anche per gli emigrati, tetto massimo per quelle dei turisti e assunzioni degli ex lavoratori Meridiana e Air Italy. Sono i tre punti del “patto di amicizia”, siglato ieri a Cagliari, negli uffici dell’assessorato ai Trasporti, tra la Regione e la compagnia AeroItalia, che gestisce la continuità territoriale aerea sulle rotte Alghero-Roma, Olbia-Roma e Olbia-Milano.

Tariffe agevolate anche per gli emigrati, tetto massimo per quelle dei turisti e assunzioni degli ex lavoratori Meridiana e Air Italy. Sono i tre punti del “patto di amicizia”, siglato ieri a Cagliari, negli uffici dell’assessorato ai Trasporti, tra la Regione e la compagnia AeroItalia, che gestisce la continuità territoriale aerea sulle rotte Alghero-Roma, Olbia-Roma e Olbia-Milano.

«Quello che l’Europa ci nega», afferma l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, che nel suo ufficio ha riunito il Comitato di monitoraggio della continuità territoriale insieme ai vertici di Aeroitalia, Ita Airways e dell’Enac – lo stiamo costruendo noi, pezzo per pezzo, senza perdere di vista il nostro obiettivo finale: un modello sardo di continuità territoriale».

Le mosse

Il patto che ha preso forma grazie a una proposta avanzata da Aeroitalia: «Viene incontro alle richieste più volte manifestate soprattutto dai nostri emigrati, che hanno il diritto di poter tornare nella loro terra senza essere costretti a spendere cifre esorbitanti. Con il “price cap” per le tariffe dei non residenti per tutto l’anno, cerchiamo poi di favorire il comparto turistico rendendo le nostre mete di vacanza più accessibili e competitive sui mercati nazionali e internazionali», aggiunge Moro.

Ai passeggeri non residenti Aeroitalia applicherà tariffe massime non superiori a quattro volte il valore di quelle riservate a chi risiede in Sardegna. Gli emigrati sardi invece potranno godere della stessa tariffa agevolata.

L’impegno

Ora per stabilire tutte le procedure operative e organizzative manca solo il protocollo tra la compagnia aerea e la Fasi. «Questo verrà stipulato a breve. Aeroitalia inoltre si impegna anche ad assumere nuovi dipendenti, necessari allo svolgimento dei servizi in Sardegna, da richiamare tra gli ex lavoratori di Meridiana o Air Italy. A oggi ne sono stati già assunti 41», evidenzia Moro, «apprezziamo la grande disponibilità dimostrata da Aeroitalia e dal suo Ceo Gaetano Intrieri a trovare soluzioni vicine alle esigenze di tutti i passeggeri, a iniziare dai sardi e dai nostri emigrati».

Un accordo, però, che oggi coinvolge solo metà dei voli in continuità territoriale: «Speriamo possa essere presto esteso a tutte le rotte agevolate», aggiunge l’assessore.

Le reazioni

Fiduciosa anche la Fit Cisl Sardegna. «Si lavora per un disegno proposto tempo fa da noi per una compagnia aerea al servizio della Regione e che reimpieghi le figure altamente qualificate degli ex lavoratori di AirItaly», commentano i segretari Michele Palenzona e Gianluca Langiu, «positiva anche la tariffa per gli emigrati, ma ora si deve lavorare di più sulla tariffa massima e sulla sue estensione a tutte le rotte in continuità». Lunedì, invece, la Federazione turismo organizzato di Confcommercio ha incontrato i vertici di AeroItalia per esporre le criticità riscontrate dalle agenzie di viaggi nella prenotazione dei voli con la compagnia tricolore. «Il Ceo Intrieri ha garantito alle agenzie di viaggi un’efficiente operatività per le tratte in continuità territoriale», fa sapere il responsabile per la Sardegna di Fto Stefano Vavoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata